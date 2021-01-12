Байден отримав другу дозу вакцини від коронавірусу в прямому ефірі

Обраний президент США Джо Байден у понеділок, 11 січня, отримав другу дозу вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

Щеплення йому зробили в прямому ефірі національного телебачення, повідомляє ABC. Під час процедури він заявив, що план боротьби з епідемією COVID-19 у країні презентує в четвер, 14 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Байден закликав американців дотримуватися карантинних правил: слухати поради експертів, носити маски, зберігати соціальну дистанцію, мити руки, щоб зупинити вірус.

Він висловив впевненість у своїй команді та заявив, що вони зможуть ввести вакцини 50 млн американців за перші 100 днів кампанії зі щеплення.

Першу дозу вакцини Байден отримав минулого місяця також у прямому ефірі. Обраний президент закликав американців робити щеплення проти коронавірусу, як тільки вакцина стане доступною.

Станом на 11 січня, щеплення у США отримали близько 9 млн громадян, пише видання. Першими отримувачами вакцини стали медпрацівники та мешканці соціальних установ типу будинків для літніх людей. Далі по черзі – люди, старші за 75 років.

Нагадаємо, що вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna потребують двократного введення з інтервалом у кілька тижнів. Їхня ефективність проти вірусу оцінюється в 95%.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вакцинацію прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який першим у країні зробив щеплення від коронавірусу, показали в прямому ефірі.