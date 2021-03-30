Аваков: російська мова не належить РФ, її потрібно використовувати проти путінської пропаганди

Російська мова не належить Російській Федерації, і в Україні варто вітати розвиток "нашої російської", якою говорять мільйони громадян країни.

Заяву про це зробив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Своєю думкою глава МВС поділився на сторінці у Facebook у вівторок, 30 березня. Він зазначив, що його тезу про мову, озвучену раніше під час інтерв'ю, з особливим "захопленням" сприйняли кремлівські пропагандисти, "впавши в біснувату істерику". Аваков пожартував, що "для закріплення ефекту" вирішив розвинути цю думку.

"Російська мова – не торговельна марка з правом повного розпорядження! Будь-яка мова живе й розвивається у світі її носіїв, і жодними великодержавними законами неможливо цей процес ні зупинити, ні заборонити", – підкреслив він.

Міністр зазначив, що старша за походженням українська мова, безумовно, багатша, образніша та яскравіша за російську, і тільки вона має бути державною.

"Але нашій, українській культурі належить і весь корпус літературної спадщини наших класиків, зокрема й тих, які писали російською.

Чому ми, українці, повинні відмовлятися від мови Гоголя, Квітки-Основ'яненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова та сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників?" – запитав Аваков.

Він назвав себе російськомовним українським націоналістом і висловив упевненість у тому, що "ми повинні вітати розвиток НАШОЇ російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і давати їй можливість вільно розвиватися".

"Російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, які живуть в Україні, – мови спілкування та культури, сімейної спадщини, частина багатої української культурної аури. Ці мови також належать українцям!" – написав міністр.

Окрім того, вважає він, російська потрібна для контрпропаганди в умовах "гібридної війни, розв'язаної проти України путінським режимом".

Глава МВС вказав на той факт, що російською розмовляють і розуміють її близько 300 мільйонів людей у світі. З них тільки половина живе в РФ. Для багатьох таких людей важливо мати можливість "отримувати чесну, а не путінську інформацію своєю мовою".

Аваков упевнений, що країні необхідно створити якісний російськомовний проукраїнський телеканал, "який міг би переломити пропагандистську монополію РФ на міжнародному інформаційному ринкові".

"Світ повинен знати правду й розуміти різницю між новинами і фейками російської пропаганди!" – підкреслив міністр.

Активіст на Майдані, січень 2014 року Facebook / Арсен Аваков

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