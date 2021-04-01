Арестович сказав, як Україна відповість на відмову Росії від припинення вогню на Донбасі
Україна найближчим часом може підняти питання про відновлення Росією режиму припинення вогню на рівні політичних радників "нормандської четвірки".
Про це спікер Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу, 31 березня.
Він нагадав, що російська делегація відкинула відразу дві пропозиції – Леоніда Кравчука, який закликав до повернення до режиму припинення вогню з 1 квітня, і представників ОБСЄ, які запропонували ухвалити спільну заяву, в якій закликали Росію і Україну взяти на себе зобов'язання використовувати додаткові заходи для припинення вогню.
"Тобто вони сказали, що чинних домовленостей досить, і ті не вимагають жодних рішень. Я думаю, що "відкрити" цей тупик ми зможемо на рівні політичних радників найближчим часом", – додав Арестович.
За його словами, "щось відбувається в середині російського військово-політичного керівництва", оскільки на попередніх консультаціях політичних радників "нормандської четвірки" Дмитро Козак сказав, що не бачить перешкод для того, щоб повернутися до повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі і саме так і потрібно зробити, а через добу змінив позицію.
Він пов'язав таку реакцію російської сторони з тим, що "Росія, сприяючи загостренню ситуації на фронті та загибелі чотирьох українських військовослужбовців 26 березня, прив'язує це до засідань ТКГ або РНБО".
Як писав OBOZREVATEL:
26 березня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил російські терористи влаштували мінометний обстріл у районі селища Шуми. Як наслідок, загинуло четверо захисників України, ще двоє отримали поранення.
Після цього відбулася екстрена нарада української делегації в ТКГ, за підсумками якої вона закликала ОБСЄ провести засідання підгрупи з безпеки.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство воїнів ЗСУ на Донбасі. Він відправив туди начальника Генштабу ЗСУ та пообіцяв розмову з Путіним.
Глава держави скликав переговори з лідерами "нормандської четвірки" через обстріли з боку окупантів.
Радник з інформаційної політики делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Україна намагалася дев'ять разів зупинити обстріл, але найманці РФ не реагували на звернення.