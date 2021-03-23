Эти коты в детстве были "гадкими утятами", а выросли красавчиками
Когда хозяева приносят в дом маленького четвероногого, сложно поверить, что из него вырастет красивый кот. Но со временем "гадкие утята" превращаются в роскошных любимцев.
Пользователи соцсетей часто публикуют фото любимцев маленькими и взрослыми. OBOZREVATEL собрал милейшие трансформации котов. Заботливые хозяева доказали, что любой котенок может стать красавцем.
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