Эти коты в детстве были "гадкими утятами", а выросли красавчиками

Когда хозяева приносят в дом маленького четвероногого, сложно поверить, что из него вырастет красивый кот. Но со временем "гадкие утята" превращаются в роскошных любимцев.

Пользователи соцсетей часто публикуют фото любимцев маленькими и взрослыми. OBOZREVATEL собрал милейшие трансформации котов. Заботливые хозяева доказали, что любой котенок может стать красавцем.

Худой Харви был найден в канаве с ожогами на теле от сигарет.

Этому гигантскому, пушистому любимцу скоро исполнится 3 года.

Беззащитный котенок превратился в настоящего красавца-подростка.

От пушинки к огромному питомцу.

Пылкие объятия сквозь годы остаются такими же.

Хозяин делает фото с котами каждый год в годовщину "усыновления".

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