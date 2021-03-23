Эти коты в детстве были "гадкими утятами", а выросли красавчиками

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3,9 т.
Хозяйка забрала кота из приюта.

Когда хозяева приносят в дом маленького четвероногого, сложно поверить, что из него вырастет красивый кот. Но со временем "гадкие утята" превращаются в роскошных любимцев.

Пользователи соцсетей часто публикуют фото любимцев маленькими и взрослыми. OBOZREVATEL собрал милейшие трансформации котов. Заботливые хозяева доказали, что любой котенок может стать красавцем.

Худой Харви был найден в канаве с ожогами на теле от сигарет.

Кот сейчас работает моделью.

Этому гигантскому, пушистому любимцу скоро исполнится 3 года.

Новая хозяйка вылечила бездомного котика.

Беззащитный котенок превратился в настоящего красавца-подростка.

День, когда хозяева приняли котика и сейчас.

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Пылкие объятия сквозь годы остаются такими же.

Кот до сих пор завоевывает любовь хозяина.

Хозяин делает фото с котами каждый год в годовщину "усыновления".

Фото котят с перерывом в один год.

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