Посольство США поставило крапку в питанні з виїздом українки на 'Міс Всесвіт' в Маямі

Переможниці "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизаветі Ястремській, яка повинна представляти нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2020" 16 травня в Маямі, з другої спроби дали американську візу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що дуже переживала через попередню відмову.

"Я неймовірно вдячна Посольству США за те, що в умовах суворого обмеження запису на співбесіду для отримання візи, для мене зробили виняток і призначили дату співбесіди. Тепер я точно знаю, що їду на "Міс Всесвіт", – написала Єлизавета.

Нагадаємо, у зв'язку з відмовою у візі президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова зверталася до тимчасової повіреної у справах США Христині Куїн.

Коротко про "Міс Україна Всесвіт":

Єлизавета Ястремська закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Управління персоналом і маркетинг".

У 2019 вже брала участь в конкурсі і стала "І Віце-Міс Україна-Всесвіт", а в 2020 році стала переможницею.

Своїм секретом краси учасниця конкурсу вважає спорт без пропусків під керівництвом тренера, позитивні емоції і духовний розвиток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нову володарку титулу "Міс Україна Всесвіт" визначили без традиційної конкурсної програми і змагань. У зв'язку з пандемією не проводився масштабний захід, щоб не наражати на небезпеку людей. Причиною привласнити Ястремській цей статус було її друге місце в 2019-му році.