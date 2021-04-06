Показано найнезвичайніші місця, в яких люблять відпочивати кішки. Фото з тераріуму і вазонів

Домашні улюбленці настільки загадкові істоти, що ніколи не знаєш, де їм захочеться подрімати наступного разу. У мережі опублікували кумедні кадри, які наочно підтверджують цей факт.

Господарі цих тварин явно були шоковані, виявивши їх у найбільш непередбачуваних і дивних місцях. Наприклад, міцному котячому сну не завадив навіть тераріум, в якому жила черепаха. Або ж вазон, підвішений у повітрі – теж відмінний варіант, пише видання Boredpanda (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

А є й такі представники сімейства котячих, хто зміг дістатися в холодильник і зручно там влаштуватися. Або, наприклад, спритний улюбленець, який якось проліз на полицю супермаркету, сівши між безліччю коробок із котячим кормом.

Як повідомляв OBOZREVATEL: