Показаны самые необычные места, в которых любят отдыхать кошки. Фото из террариума и вазонов
Домашние питомцы настолько загадочные существа, что никогда не знаешь, где им захочется подремать в следующий раз. В сети опубликовали забавные кадры, которые как нельзя точно подтверждают этот факт.
Хозяева этих животных явно были шокированы, обнаружив их в самых непредсказуемых и странных местах. К примеру, крепкому кошачьему сну не помешал даже террариум, в котором жила черепаха. Или же вазон, подвешенный в воздухе – тоже отличный вариант, пишет издание Boredpanda (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
А есть и такие представители семейства кошачьих, кто смог добраться в холодильник и удобно там устроиться. Или, например, шустрый питомец, который каким-то образом пролез на полку супермаркета, усевшись между множеством коробок с кошачьим кормом.
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