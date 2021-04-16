З'явилися нові подробиці похорону принца Філіпа: кого запросили

На церемонії похорону чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа 17 квітня буде близько 30 осіб. О 14:40 за місцевим часом труну з тілом принца Філіпа винесуть з Віндзорського замку і, після здійснення Королівського салюту, помістять у Land Rover.

Сама королева відправиться в державному Bentley. Зазначається, що труна буде накрита особистим штандартом принца, на вершині розмістять його меч і кашкет ВМФ. Про це повідомили на сайті Букінгемського палацу.

Процесія на чолі з оркестром Гвардійського гренадерського полку, полковником якого принц Філіп був протягом 42 років, попрямує у бік каплиці Святого Георгія.

За труною йтимуть четверо дітей герцога – принци Чарльз, Ендрю, Едуард і принцеса Анна, а також його онуки принци Вільям і Гаррі.

Похорони принца Філіпа відбудуться 17 квітня

Похоронна служба пройде на території Віндзорського замку і триватиме приблизно 50 хвилин, її проведе декан Віндзора. Члени королівської сім'ї, які відвідають похорон у каплиці:

Герцогиня Корнуольська;

Графиня Уессекська;

Виконт Северн;

Леді Луїза Маунтбаттен-Віндзор;

Герцогиня Кембриджська;

Містер і місіс Тіндалл;

Беатриса Йоркська, Едоардо Мапелло Моцці;

Принцеса Євгенія, Джек Бруксбенк;

Леді Сара і містер Даніель Чатто;

Герцог Глостерський;

Герцог Кентський;

Принцеса Олександра, Почесна леді Огілві;

Потомствений принц Бадена, принц і Ландграф фон Гессен, принц Гогенлое-Лангенбург;

Графиня Маунтбаттен Бірманська.

Похоронна служба пройде на території Віндзорського замку

Додамо, що труну герцога Единбурзького опустять у королівський склеп. Архієпископ Кентерберійський олосить благословення, а хор виконає Національний гімн. Потім Її Величність королева, члени королівської сім'ї та сім'я герцога Единбурзького покинуть каплицю.

Похорони транслюватимуться у прямому ефірі по телебаченню і радіо.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, усі високопоставлені члени британської королівської родини з'являться на похороні принца Філіпа без військової уніформи. Таке рішення було ухвалено в останній момент і затверджено Єлизаветою II для того, щоб продемонструвати сімейну єдність.