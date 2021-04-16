Появились новые подробности похорон принца Филиппа: кого пригласили

София Ковнир Люди 07:25, 16.04.2021 Обновлено: 07:26, 16.04.2021

На церемонии похорон супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа 17 апреля будет около 30 человек. В 14:40 по местному времени гроб с телом принца Филиппа вынесут из Виндзорского замка и, после осуществления Королевского салюта, поместят в Land Rover.

Сама королева отправится в государственном Bentley. Отмечается, что гроб будет накрыт личным штандартом принца, на вершине разместят его меч и фуражку ВМФ. Об это сообщили на сайте Букингемского дворца.

Процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка, полковником которого принц Филипп был в течение 42 лет, направится в сторону часовни Святого Георгия.

За гробом будут идти четверо детей герцога – принцы Чарльз, Эндрю, Эдуард и принцесса Анна, а также его внуки принцы Уильям и Гарри.

Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля

Похоронная служба пройдет на территории Виндзорского замка и продлится примерно 50 минут, ее проведет декан Виндзора. Члены королевской семьи, которые посетят похороны в часовне:

  • Герцогиня Корнуольская;

  • Графиня Уэссекская;

  • Виконт Северн;

  • Леди Луиза Маунтбаттен-Виндзор;

  • Герцогиня Кембриджская;

  • Мистер и миссис Тиндалл;

  • Беатриса Йоркская, Эдоардо Мапелло Моцци;

  • Принцесса Евгения, Джек Бруксбенк;

  • Леди Сара и мистер Даниэль Чатто;

  • Герцог Глостерский;

  • Герцог Кентский;

  • Принцесса Александра, Почетная леди Огилви;

  • Потомственный принц Бадена, принц и Ландграф фон Гессен, принц Гогенлоэ-Лангенбург;

  • Графиня Маунтбаттен Бирманская.

Похоронная служба пройдет на территории Виндзорского замка

Добавим, что гроб герцога Эдинбургского опустят в королевский склеп. Архиепископ Кентерберийский произнесет благословение, а хор исполнит Национальный гимн. Затем Ее Величество королева, члены королевской семьи и семья герцога Эдинбургского покинут часовню.

Похороны будут транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, все высокопоставленные члены британской королевской семьи появятся на похоронах принца Филиппа без военной униформы. Такое решение было принято в последний момент и утверждено Елизаветой II для того, чтобы продемонстрировать семейное единство.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Украина может восстановить ядерный статус, если не вступит в НАТО, – посол в Германии

Порошенко – о санкциях США против России: они приближают день восстановления суверенитета Украины

Пропавшего на Киевщине ребенка нашли в яме в лесополосе: детали

Байден объявил ЧП из-за России и предупредил ее об "ответе на ответ"

На Киевщине сутки искали пропавшего 2-летнего мальчика: привлекли волонтеров и вертолет