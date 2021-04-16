Появились новые подробности похорон принца Филиппа: кого пригласили

На церемонии похорон супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа 17 апреля будет около 30 человек. В 14:40 по местному времени гроб с телом принца Филиппа вынесут из Виндзорского замка и, после осуществления Королевского салюта, поместят в Land Rover.

Сама королева отправится в государственном Bentley. Отмечается, что гроб будет накрыт личным штандартом принца, на вершине разместят его меч и фуражку ВМФ. Об это сообщили на сайте Букингемского дворца.

Процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка, полковником которого принц Филипп был в течение 42 лет, направится в сторону часовни Святого Георгия.

За гробом будут идти четверо детей герцога – принцы Чарльз, Эндрю, Эдуард и принцесса Анна, а также его внуки принцы Уильям и Гарри.

Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля

Похоронная служба пройдет на территории Виндзорского замка и продлится примерно 50 минут, ее проведет декан Виндзора. Члены королевской семьи, которые посетят похороны в часовне:

Герцогиня Корнуольская;

Графиня Уэссекская;

Виконт Северн;

Леди Луиза Маунтбаттен-Виндзор;

Герцогиня Кембриджская;

Мистер и миссис Тиндалл;

Беатриса Йоркская, Эдоардо Мапелло Моцци;

Принцесса Евгения, Джек Бруксбенк;

Леди Сара и мистер Даниэль Чатто;

Герцог Глостерский;

Герцог Кентский;

Принцесса Александра, Почетная леди Огилви;

Потомственный принц Бадена, принц и Ландграф фон Гессен, принц Гогенлоэ-Лангенбург;

Графиня Маунтбаттен Бирманская.

Похоронная служба пройдет на территории Виндзорского замка

Добавим, что гроб герцога Эдинбургского опустят в королевский склеп. Архиепископ Кентерберийский произнесет благословение, а хор исполнит Национальный гимн. Затем Ее Величество королева, члены королевской семьи и семья герцога Эдинбургского покинут часовню.

Похороны будут транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, все высокопоставленные члены британской королевской семьи появятся на похоронах принца Филиппа без военной униформы. Такое решение было принято в последний момент и утверждено Елизаветой II для того, чтобы продемонстрировать семейное единство.