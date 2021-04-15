Єлизавета II скасувала військову форму на похоронах принца Філіпа

Всі високопоставлені члени британської королівської з'являться на похоронах принца Філіпа без військової уніформи. Таке рішення було ухвалено в останній момент і затверджено Єлизаветою II для того, щоб продемонструвати сімейне єдність.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, королева змінила правила через свого онука принца Гаррі і сина принца Ендрю, які не могли піти на церемонію прощання в формі. Передбачається, що тепер всі будуть одягнені однаково – чоловіки в подовжені пальто, а жінки в прості чорні вбрання.

Раніше в ЗМІ велося багато розмов навколо того, що принц Гаррі після відходу від королівської сім'ї та втрати всіх військових звань не має права приходити в формі на похорон свого дідуся Філіппа. Чоловік максимум, що планував, це одягнути чорну парадну форму Blues and Royals, яку він носив у день свого весілля з Меган Маркл в травні 2018 року.

Так само міркували й над тим, чи вдягне принц Ендрю військову форму після складання обов'язків монарха через скандал, пов'язаний з дружбою з Джеффрі Епштейном. Зазначається, що своїм рішенням Єлизавета II припинила всі суперечки та незручні моменти.

Нагадаємо, що чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його поховають 17 квітня в саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу – королівська сім'я буде сумувати 30 днів.

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