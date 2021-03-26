Роналду, Діаз, Кардаш'ян та інші: кому сурогатне материнство допомогло стати батьками

Багато знаменитостей ставлять кар'єру на перший план, а сім'ю – на другий. Інколи процес дітонародження пов'язаний зі складнощами, але вони не зупинили зірок у бажанні стати батьками.

OBOZREVATEL зібрав відомих людей, які вдалися до послуг сурогатних матерів і пишаються цим.

У 2020 році стало відомо, що Кемерон Діаз і Бенджі Медден нарешті стали батьками – їхню доньку народила сурогатна мати. Діаз поділилася, що її народження – найбільше диво в житті.

Третя дитина Кім Кардаш'ян і Каньє Веста – донька Чикаго – з'явилася на світ завдяки сурогатній матері у 2018 році. Уже в 2019 пара знову стала батьками сина Псалма, якого теж виносила сурогатна мати. Подружжя також виховує дочку Норт і сина Сейнта. Кардаш'ян їх народила сама, однак після других пологів у зірки почалися проблеми зі здоров'ям.

Після того як американська акторка й дизайнерка Сара Джессіка Паркер та її чоловік Метью Бродерік стали батьками в 2002 році, їм не вдавалося розширити свою сім'ю, поки пара не звернулася до сурогатної матері. Сімейство поповнилося відразу двома дочками.

Будучи матір'ю трьох дітей, Ніколь Кідман здивувала світ новинами про те, що знову стала матір'ю. Як з'ясувалося, доньку виносила сурогатна мати.

Відомий британський співак Елтон Джон і його чоловік Девід Ферніш були присутні під час пологів обох синів — Захарія та Елайджи. Дітей із різницею в три роки виносила сурогатна мати.

Футболіст Кріштіану Роналду вдавався до послуг сурогатних матерів двічі. У 2010 році з'явився первісток Роналду – Кріштіану-молодший, а в 2017-му він став батьком близнят Маттео і Єви.

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