Останній рік діти проводять в онлайні занадто багато часу, адже до комп'ютерних ігор і перегляду мультфільмів додалося онлайн-навчання. Батьки щосили намагаються придумувати різні способи, щоб відволікати дітей від гаджетів і розвивати всебічно, але не завжди це виходить ефективно.

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Сдам небольшую тайну, как совместно с детьми провести время интересно на свежем воздухе, предлагая погрузиться в искусство, создав собственный ленд-арт объект.

Слово ленд-арт расшифровать легко. В переводе – это ландшафт и искусство, а если выводить формулу, то совсем просто: природа+искусство = ленд-арт.

Это направление в искусстве берет свое начало с 60-х годов прошлого века и получило распространение по всему миру.

Художники покидают свои мастерские и создают искусство прямо под открытым небом: в полях, лесах, у водоемов.

В творчестве используются натуральные материалы: деревья, камни, песок… А различные инструменты, используемые авторами, можно купить в обычном строительном магазине: лопаты, грабли, молотки…

К сожалению, объекты ленд-арта недолговечны и разрушаются от природных явлений: смываются дождем, разрушаются ветром, размываются рекой вышедшей из берегов…Поэтому художники фиксируют недолговечное искусство на фотографиях или на видео.

Создавая ленд-арт художники не разрушают природу, а подчеркивают ее красоту. Это значит, что невозможно для создания объекта отломать цветущую ветку.

Любой объект ленд-арта уникален и повторить его в точности практически невозможно, ведь природа трансформируется каждую минуту: времена года вносят коррективы в окрас листвы, ветер развивает грунт, а реки выходят из берегов…

Как с ребенком создать объект ленд-арта?

Для вдохновения посмотрите и обсудите фото ленд-арт объектов, которые в большом количестве есть в интернете. Подумайте, как выглядели бы эти объекты в другое время года? Обратите внимание, какие материалы и инструменты использовал художник. Выберите локацию. Это может быть лужайка возле дома, лес или водоем. Исходя из данных о выбранной локации нарисуйте вместе с ребенком эскизы возможных объектов. Выберите одну идею, которую будете совместно воплощать в жизнь. Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Обязательно оденьтесь по погоде. Приступайте к творчеству. Обязательно сфотографируйте объект на память. И, конечно же, уходя с локации не забудьте прихватить с собой мусор.

Помните, что главный результат этого творческого дня – проведенное совместно с детьми время.

Искусство объединяет.

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