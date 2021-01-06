Знаменитий репер Dr. Dre потрапив у реанімацію: що трапилося з 55-річною зіркою

Американський репер, продюсер і бізнесмен Андре Ромеллу Янг, більш відомий як Доктор Дре (Dr. Dre), госпіталізований у реанімацію з аневризмою головного мозку.

Артист перебуває на лікуванні в одній із престижних клінік Лос-Анджелеса – Седарс-Синай (Cedars-Sinai). Про це пише видання TMZ.

Стан 55-річного музиканта оцінюється як стабільний. Сам артист опублікував на особистій сторінці в Instagram повідомлення про те, що видужує і незабаром сподівається виписатися з лікарні. Репер подякував усім шанувальникам за любов і підтримку і додав, що медики надають йому всю необхідну допомогу.

"Дякую моїй родині, друзям і шанувальникам за проявлений інтерес і побажання одужання. У мене все чудово, я отримую відмінну медичну допомогу. Скоро я покину лікарню і повернуся додому", – написав Dr. Dre і подякував співробітникам лікарні.

Зазначимо, що музикант вважається однією з найважливіших фігур американського репу. Він відомий не тільки сольною творчістю, а й продюсуванням найбільш гучних альбомів інших реп-виконавців, включаючи Емінема, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac. У 2019 Dr. Dre був визнаний експертами журналу Forbes найбагатшим музикантом десятиліття. Його статки оцінювалися в 950 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський телеведучий Ларрі Кінг отримав позитивний тест на коронавірус і був госпіталізований до лікарні. Його також лікують у медичному центрі Седарс-Синай у Лос-Анджелесі.