Знаменитый рэпер Dr. Dre попал в реанимацию: что произошло с 55-летней звездой

Американский рэпер, продюсер и бизнесмен Андре Ромелл Янг, более известный как Доктор Дре (Dr. Dre), госпитализирован в реанимацию с аневризмой головного мозга.

Артист пребывает на лечении в одной из престижных клиник Лос-Анджелеса – Седарс-Синай (Cedars-Sinai). Об этом пишет издание TMZ.

Состояние 55-летнего музыканта оценивается как стабильное. Сам артист опубликовал на личной странице в Instagram сообщение о том, что идет на поправку и вскоре надеется выписаться из больницы. Рэпер поблагодарил всех поклонников за любовь и поддержку и добавил, что медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня все отлично, я получаю отличную медицинскую помощь от своей бригады медиков. Скоро я покину больницу и вернусь домой", – написал Dr. Dre и поблагодарил сотрудников больницы.

Отметим, Доктор Дре считается одной из важнейших фигур американского рэпа. Он известен не только сольным творчеством, но и продюсированием наиболее громких альбомов других рэп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac. В 2019 году он был признан экспертами журнала Forbes самым богатым музыкантом десятилетия. Его состояние оценивалось в 950 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский телеведущий Ларри Кинг получил положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в больницу. Его также лечат в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.