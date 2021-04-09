ЗМІ згадали поїздку принца Філіпа в Київ: пив "горілку з перцем"

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп 48 років був в Києві. Він приїжджав в столицю тоді ще радянської України, щоб підтримати доньку, принцесу Анну, на чемпіонаті Європи з кінного спорту.

Враження від поїздки у Його Високості були хорошими. Знайомився він з Києвом досить своєрідно: сідав на приватний літак й цілу годину літав над містом, пише видання "Факти".

"Добре вивчивши з висоти планування міста, герцог зазначив, що столицю радянської України розділяє на дві частини прекрасна річка, а пляжі в центрі мегаполісу – це саме по собі диво!" – згадував колишній голова Київського міськвиконкому Володимир Гусєв.

Він також ділився з інсайдерами, що принц Філіп був дуже цікавим співрозмовником. Крім того, Гусєв розкрив, чим харчувався герцог в Києві.

"У перерві між змаганнями ми обідали в ресторані" Прага "на ВДНГ. Принцу Філіпу сподобався український борщ з пампушками і котлети по-київськи. За обідом він символічно випивав чарочку "горілки з перцем", жартівливо примовляючи: "Найкращі келихи – довгі. Найкращі тости – короткі", – ділився він.

Герцог жив в резиденції по вулиці Рози Люксембург (нині Липська), навпроти готелю "Київ". А його донька, учасниця змагань принцеса Анна, разом з членами англійської команди зупинялися в готелі "Москва" (нинішня "Україна").

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 9 квітня помер чоловік Єлизавети ll принц Філіп у віці 99 років. Він не дожив два місяці до свого 100-річчя.