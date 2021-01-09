ЗМІ запідозрили Каньє Веста в зраді Кім Кардаш'ян

Чоловіка відомої американської зірки реаліті Кім Кардаш'ян репера Каньє Веста, після чуток про їх розлучення, запідозрили в романі з чоловіком-блогером Джеффрі Старом.

Як повідомляє видання Insider, популярна тіктокерша Ава Луїс заявила, що у репера роман з відомим б'юті-гуру, який не приховує, що він нетрадиційної орієнтації. Однак доказів того, що Вест і Стар взагалі коли-небудь зустрічалися, немає. У коментарі Луїс не називала імені Стара, а користувачі Мережі зробили це за неї.

"Нарешті, коли Кім вирішила розлучитися, я можу поділитися пліткою, яку приховувала від усіх кілька місяців. Все це розлучення – не сюрприз. В Каньє роман з відомим б'юті-гуру. Він людина. Багато вже давно знають про це", – повідомила виданню Луїс.

Сам же Джеффрі відповів на непідтверджені чутки про те, що у нього і Каньє Веста були романтичні стосунки, опублікувавши відео на YouTubе. Він розповів, що йому завжди подобалися дуже високі чоловіки, але всі ці чутки – брехня. Блогер повідомив, що зараз він самотній, і вони з Каньє ніколи не тусувалися разом.

Варто відзначити, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест одружилися 2014 року. Пара виховує чотирьох дітей. Для світської левиці це розлучення може стати третім.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в ЗМІ почали поширювати чутки про розлучення пари після того, як Вест заявив, що раніше просив свою дружину зробити аборт, коли вона була вагітна їх першою дитиною – донькою Норт. Пізніше репер звинуватив Кім і її сім'ю в тому, що його хотіли закрити в психлікарні, а слідом зізнався, що вже два роки намагається розлучитися.