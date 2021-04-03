Зірка "Школи" матом відповіла "Миротворцю" і заявила, що не зобов'язана любити Україну. Відео

Актриса і блогерка Єлизавета Василенко, відома по головній ролі Лоліти Гавриленко в серіалі "Школа", різко прокоментувала те, що потрапила в базу "Миротворця".

На своїй сторінці в Instagram дівчина заявила "фанатичним патріотам", що не зобов'язана любити Україну тільки тому, що народилася і виросла там (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Василенко опублікувала скріншот з сайту "Миротворець" і матом прокоментувала свій профіль там.

"У мене два висловлювання з цього приводу. Перший – пи*дець. Другий – звертаюся до фанатичних патріотів, які це зробили: хлопці, я не зобов'язана любити свою країну тільки тому, що я в ній народилася, виросла. Я можу бути вдячна, але зобов'язань у мене немає ні перед ким, ні перед чим. Просто, будь ласка, запам'ятайте це", – сказала Василенко.

Відзначимо, що Василенко родом з Дніпра, але переїхала в Москву і зараз активно просуває кар'єру в будинку тіктокерів Xo Team House.

Скріншот elizabethvasilenko в Instagram

Скріншот elizabethvasilenko в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Єлизавета Василенко потрапила в базу "Миротворця" через свої скандальні висловлювання про Україну і Росію. Українка заявила, що "краще здохнути в Росії, ніж в Україні" і заперечувала російську агресію