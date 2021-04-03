Звезда "Школы" матом ответила "Миротворцу" и заявила, что не обязана любить Украину. Видео

Актриса и блогер Елизавета Василенко, известная по главной роли Лолиты Гавриленко в сериале "Школа", резко прокомментировала то, что попала в базу "Миротворца".

На своей странице в Instagram девушка заявила "фанатичным патриотам", что не обязана любить Украину только потому, что родилась и выросла там (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Василенко опубликовала скриншот с сайта "Миротворец" и матом прокомментировала свой профиль там.

"У меня два высказывания по этому поводу. Первый – пи*дец. Второй – обращаюсь к фанатичным патриотам, которые это сделали: ребят, я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась, выросла. Я могу быть благодарна, но обязательств у меня нет ни перед кем, ни перед чем. Просто, пожалуйста, запомните это", – сказала Василенко.

Отметим, что Василенко родом из Днепра, но переехала в Москву и сейчас активно продвигает карьеру в доме тиктокеров Xo Team House.

Скриншот elizabethvasilenko в Instagram

Скриншот elizabethvasilenko в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елизавета Василенко попала в базу "Миротворца" из-за своих скандальных высказываний об Украине и России. Украинка заявила, что "лучше сдохнуть в России, чем в Украине" и отрицала российскую агрессию