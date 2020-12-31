Зірка 'Ліги справедливості' відмовився зніматися у фільмах DC: названо причину

Американський актор, зірка фільму "Ліга справедливості" Рей Фішер відмовляється брати участь у проєктах кіностудії DC. Це пов'язано з нинішнім керівництвом.

Відповідний пост знаменитість опублікував на своїй сторінці в Twitter. Він назвав президента DC Films Уолтера Хамаду брехуном.

За словами Фішера, завдяки його участі розслідування щодо виробництва "Ліги справедливості", ініційоване WarnerMedia, зайшло в глухий кут.

Крім того, актор зазначив, що замовна стаття створювалася тільки для відволікання уваги.

"Я не буду брати участь ні в якому проєкті, пов'язаному з ним (Уолтером Хамадою)", – підсумував кінозірка.

Нагадаємо, Рей Фішер – американський актор, який здобув широку популярність за роллю Віктора Стоуна/Кіборга у фільмі "Ліга справедливості".

Варто відзначити, що раніше Фішер розкритикував режисера Джосса Уідона за грубе і образливе ставлення до акторів і знімальної групи "Ліги справедливості".

Компанія WarnerMedia почала перевірку виробничого процесу фільму.

"Ліга справедливості" – це американський супергеройський фільм, заснований на коміксах про однойменну команду супергероїв видавництва DC Comics. Картина стала продовженням стрічки "Бетмен проти Супермена" та п'ятим фільмом розширеного всесвіту DC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Джаред Лето з'явиться в режисерській версії "Ліги справедливості" від Зака ​​Снайдера в ролі Джокера. Стрічка вийде на платформі HBO Max у 2021 році.