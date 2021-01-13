Актора із серіалів "Глухар" та "Метод" Дмитра Гусєва знайдено мертвим у своїй машині

Російського актора Дмитра Гусєва знайдено мертвим у своїй машині в Москві. Попередньою причиною смерті є зупинка серця.

Про це повідомляє видання "РЕН ТВ". За словами інсайдерів, артист знепритомнів під час руху авто на Кур'янівській вулиці. Перехожі побачили машину, яка "газувала" на місці, й викликали швидку допомогу. Точну причину смерті назве експертиза.

На момент смерті Гусєву було 45 років. Він відомий як актор другого плану у фільмах і серіалах. Артист дуже багато працював і виконав понад 140 ролей у кіно. Тільки за 2020 рік за його участю вийшло п'ять картин. Дмитро працював над такими глядацькими хітами, як "Метод", "Скліфосовський", "Глухар", та іншими.

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