Зеленська показала стильний лук на онлайн-зустрічі з першою леді Бразилії. Фото

Дружина президента України Володимира Зеленського – Олена – в онлайн-форматі поспілкувалася з першою леді Бразилії Мішель Болсонару. Вона з'явилася в стриманому, але одночасно стильному образі.

Відповідними фото Зеленська поділилася на сторінці в Instagram. Фанати засипали знаменитість компліментами (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, перша леді України для проведення зустрічі обрала білу блузку з чорними зав'язками та коміром, а зверху вона накинула піджак сірого кольору.

Свій образ жінка доповнила прикрасами у вигляді невеликих сережок, а також вона розпустила волосся і зробила легкий денний макіяж.

Користувачі мережі оцінили лук Зеленської та залишили безліч приємних коментарів під постом.

"Найкраща!", "Красуня", "Оленко, шикарна!", "Ви супер", – пишуть люди.

Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського, сценаристка студії "Квартал 95".

Нагадаємо:

стилістів Олени Зеленської часто критикують за те, як вони підбирають вбрання для першої леді.

Наприклад, на фотовиставку, організовану посольством Аргентини в Україні, жінка одягнула брючний костюм оверсайз карамельного відтінку й викликала хвилю негативу в коментарях.

Також Зеленську розкритикували за зовнішній вигляд і поведінку в Брюсселі, куди вона їздила до поранених військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL: