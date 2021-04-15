Зеленська показала стильний лук на онлайн-зустрічі з першою леді Бразилії. Фото

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Зеленська показала стильний лук на онлайн-зустрічі з першою леді Бразилії. Фото

Дружина президента України Володимира Зеленського – Олена – в онлайн-форматі поспілкувалася з першою леді Бразилії Мішель Болсонару. Вона з'явилася в стриманому, але одночасно стильному образі.

Відповідними фото Зеленська поділилася на сторінці в Instagram. Фанати засипали знаменитість компліментами (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, перша леді України для проведення зустрічі обрала білу блузку з чорними зав'язками та коміром, а зверху вона накинула піджак сірого кольору.

Свій образ жінка доповнила прикрасами у вигляді невеликих сережок, а також вона розпустила волосся і зробила легкий денний макіяж.

Олена Зеленська в стильному образі
Олена Зеленська з'явилася в модному луці

Користувачі мережі оцінили лук Зеленської та залишили безліч приємних коментарів під постом.

"Найкраща!", "Красуня", "Оленко, шикарна!", "Ви супер", – пишуть люди.

Користувачі мережі оцінили лук Зеленської
Зеленську засипали компліментами
У мережі оцінили вбрання Зеленської
Зеленська вразила своїм образом

  • Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського, сценаристка студії "Квартал 95".

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Зеленська продемонструвала стильний образ на зустрічі з президентом Туреччини. Вона вибрала вбрання чорного кольору: класичний піджак рівного крою, плаття міді з поясом на талії і туфлі-човники на невеликому каблуці.

  • Також перша леді України обрала для зустрічі з дружиною шейха Катару білосніжний костюм, який складався з укороченого піджака і довгої спідниці.

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