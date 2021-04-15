Зеленская показала стильный лук на онлайн-встрече с первой леди Бразилии. Фото

Супруга президента Украины Владимира Зеленского – Елена – в онлайн-формате пообщалась с первой леди Бразилии Мишель Болсонару. Она появилась в сдержанном, но одновременно стильном образе.

Соответствующими фото Зеленская поделилась на странице в Instagram. Фанаты засыпали знаменитость комплиментами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, первая леди Украины для проведения встречи выбрала белую блузку с черными завязками и воротником, а сверху она накинула пиджак серого цвета.

Свой образ женщина дополнила украшениями в виде небольших сережек, а также она распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.

Пользователи сети оценили лук Зеленской и оставили множество приятных комментариев под постом.

"Самая лучшая!", "Красавица", "Леночка, шикарна!", "Вы супер", – пишут люди.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.

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