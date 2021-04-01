Як зараз виглядають Меріл Стріп, Джулія Робертс та інші кінодіви 90-х років

Багато хто з нас задивляється до дірок такі романтичні кінокартини 90-х років, як "Красуня", "Мости округу Медісон", "Місто ангелів", "Вам лист" та багато інших.

І, найімовірніше, вам було б цікаво дізнатися, як змінилися за ці 30 років найгарніші акторки того часу. OBOZREVATEL вирішив згадати, який вигляд мали зірки культових кінострічок 90-х років і які вони сьогодні.

1. Джулія Робертс, 53 роки

Про Джулію Робертс усі дізналися після виходу фільму "Красуня" у 1990 році. Відтоді практично всі кінокартини, в яких вона грала, були успішними та збирали велику касу: "Померти молодим" (1991), "Я люблю неприємності" (1994), "Весілля найкращого друга" (1997), "Наречена-втікачка" (1998). Тоді вона навіть не мріяла, що стане однією з найпопулярніших акторок Америки, а зараз у неї багатомільйонна аудиторія шанувальників і статки в більш як сто мільйонів доларів у банку.

Як змінилася зовнішність Джулії Робертс за 30 років

2. Меріл Стріп, 71 рік

Меріл Стріп справедливо визнана однією з найвизначніших акторок, які нині живуть. Її номінували на "Оскар" 21 раз і тричі акторка вигравала золоту статуетку. Найзворушливіші романтичні фільми 90-х років із її участю: "Листівки із краю безодні" (1990) і "Мости округу Медісон" (1999).

Меріл Стріп на початку 90-х і зараз

3. Кім Бейсінгер, 67 років

Юна Міс Джорджія і топмодель Кім Бейсінгер також має кілька золотих статуеток, поміж яких "Оскар" і "Золотий глобус". Свою славу акторка отримала після зйомок у фільмах: "Дев'ять з половиною тижнів" (1986), "Побачення наосліп" (1987), "Бетмен" (1989) і "Звичка одружуватися" (1991).

Акторка Кім Бесінджер у 90-х і зараз

4. Мішель Пфайффер, 62 роки

Володарка "Золотого глобуса" Мішель Пфайффер раніше була однією з найкрасивіших акторок Голлівуду. Її запам'ятали найбільше за фільмами "Іствікські відьми" (1987), "Небезпечні зв'язки" (1989), "Епоха невинності" (1993), "Близько до серця" (1996) та інших.

Мішель Пфайффер у 1995 році й зараз

5. Вайнона Райдер, 49 років

Неможливо уявити тих, хто в кінці 80-х і початку 90-х не хотів бути на неї схожими. Стиль Вайнони копіювали всі після її дебюту у фільмах "Лукас", "Едвард Руки-ножиці" і "Бітлджус" Тіма Бертона. Після цих кінострічок Райдер знялася ще в декількох десятках фільмів. Серед них – "Дракула" (1992), "Маленькі жінки" (1994) та інші.

Вайнона Райдер на початку 90-х і зараз

6. Голді Гоун, 75 років

Голді Гоун прославилася як одна з найяскравіших комедійних акторок Голлівуду. Вона стала набирати популярність після 1987 року, коли зіграла в знаменитій мелодрамі "За бортом" зі своїм коханим Куртом Расселом. Після успіху в цьому фільмі Голді засвітилася також у комедійних мелодрамах "Смерть їй личить" (1992), "Клуб перших дружин" (1996) та інших.

Як змінилася зовнішність Голді Гоун за 30 років

7. Мег Раян, 59 років

Блакитноока і білява акторка Мег Раян запам'яталася глядачам за численними ролями в таких мелодрамах 90-х років, як "Як Гаррі зустрів Саллі" (1989), "Несплячі в Сієтлі" (1994), "Коли чоловік любить жінку" (1994), "Вам лист "(1998) і "Місто ангелів" (1998).

Мег Раян у першій половині 90-х і зараз

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