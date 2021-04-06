Як і чому здійснили самогубство Робін Вільямс, Курт Кобейн та інші зірки. Фото

Іноді найталановитіші з нас зводять рахунки із життям і занадто рано покидають своїх шанувальників. Навіть слава, світове визнання і багатство не змогли зробити їх щасливими.

Застій у кар'єрі, втрата рідних і просто незадоволеність життям привели цих знаменитостей до трагічного рішення. OBOZREVATEL зробив добірку зірок, які наклали на себе руки.

1. Курт Кобейн, соліст групи Nirvana – 27 років

5 квітня 1994 року лідер групи Nirvana Курт Кобейн вистрілив собі в рот із дробовика. Як пізніше з'ясувалося, музикант на момент смерті перебував під дією героїну. Тіло Кобейна пролежало в порожньому будинку три дні. Кобейн тривалий час боровся з наркозалежністю і депресією. Його не врятував навіть той факт, що незадовго до смерті гітарист ліг у реабілітаційну клініку в Лос-Анджелесі.

Курт Кобейн вистрілив собі в рот із дробовика в гаражі

2. Александр Макквін, модельєр – 40 років

Дизайнер повісився 2010 року, оскільки не міг пережити смерть своєї матері. Вона була найближчим другом для кутюр'є. Після того як його мати померла від раку, Макквін зміг протягнути всього тиждень. Про це самогубство багато говорили, оскільки дизайнер, вирішивши "піти красиво", вжив смертельний коктейль із кокаїну, снодійного і транквілізаторів і повісився на улюбленому ремені. До того ж текст передсмертної записки Макквіна досі не розкрито.

Дизайнер одягу не зміг пережити смерть матері

3. Честер Беннінгтон, соліст групи Linkin Park – 41 рік

Соліст Linkin Park також вирішив піти із життя, повісившись на мотузці у своїх апартаментах під Лос-Анджелесом. У нього була сім'я і шестеро дітей, але це не завадило депресії з'їдати його зсередини довгі роки. До цієї хвороби додалася наркозалежність і апатія. Загибель Честера послугувала початком соціальному флешмобу Face of Depression – "Обличчя депресії". Люди, що перебувають у депресії, почали публікувати в мережі свої усміхнені фото, за якими неможливо визначити, що людина в кадрі змучена і думає про суїцид. Метою акції стало показати всьому світу, що за щасливим виглядом може ховатися глибока трагедія.

Соліст Linkin Park Честер Беннінгтон повісився в своєму маєтку в передмісті Лос-Анджелеса WireImage

4. Робін Вільямс, актор – 63 роки

Одне з найбільш приголомшливих самогубств в історії Голлівуду сталося в серпні 2014 року, коли повісився відомий актор і комік Робін Вільямс. Протягом багатьох років актор страждав від важкої депресії, алкоголізму та наркоманії. Йому навіть вдалося побороти своїх демонів і зав'язати з наркотиками та алкоголем на 20 років, але коли йому поставили діагноз – хвороба Паркінсона, яка розвивається, – Вільямс наклав на себе руки.

Робін Вільямс наклав на себе руки після того, як йому поставили діагноз хвороба Паркінсона

5. Мерилін Монро – 36 років

Легендарна красуня трагічно померла через передозування барбітуратами. Мерилін була секс-символом, успішною акторкою і найбажанішою жінкою планети, проте, незважаючи на це, зірка відчувала "сильні страхи й часті депресії". Мерилін Монро могла страждати від психічного захворювання, яке і призвело до самогубства.

Мерилін Монро тривалий час страждала від депресії і безпричинного смутку Michael Ochs Archives

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