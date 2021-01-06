Який вигляд мали українські зірки на дитячих святах: у мережі показали архівні знімки

У мережі показали знімки, на яких зображені популярні українські знаменитості на дитячих ранках у школі і садках. Серед них є такі відомі особистості, як Тіна Кароль, Катерина Осадча, Юлія Саніна та багато інших.

Так, у дитинстві зірок наряджали в костюми сніжинок, лисичок і різних казкових героїв. Відповідні фото опублікували на сторінці в Instagram телеканалу "1+1" (їх можна побачити нижче).

Українська телеведуча Катерина Осадча позує на фото з Дідом Морозом у гарній сукні, прикрашеній ялинковим дощиком.

Телеведуча Людмила Барбір на новорічному святі в дитинстві була в білій сукні і короні з ялинкового дощику.

Український телеведучий Руслан Сенічкін на дитячому святі був одягнений в костюм клоуна.

Відома телеведуча Неля Шовкопляс позує в яскравому сарафані на тлі ялинки. Також її образ доповнили намисто і хустка на голові.

Телеведучий Єгор Гордєєв на святі був у ролі Д'Артаньяна.

Ведуча Лідія Таран під час дитячого свята була в ролі сніжинки.

Співачка Юлія Саніна на архівному фото постала в довгій сукні кремового кольору.

Популярна виконавиця Тіна Кароль на дитячому святі також була сніжинкою. Її образ доповнював величезний білий бант на голові.

Українська актриса Анна Кошмал показалася на сімейному фото разом зі своїми братами.

Співачка Світлана Тарабарова під час дитячого свята була ялинкою. Вона постала в гарній зеленій сукні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися відео, як популярні українські зірки співали різдвяні колядки.