Який вигляд мали українські зірки на дитячих святах: у мережі показали архівні знімки

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Який вигляд мали українські зірки на дитячих святах: у мережі показали архівні знімки

У мережі показали знімки, на яких зображені популярні українські знаменитості на дитячих ранках у школі і садках. Серед них є такі відомі особистості, як Тіна Кароль, Катерина Осадча, Юлія Саніна та багато інших.

Так, у дитинстві зірок наряджали в костюми сніжинок, лисичок і різних казкових героїв. Відповідні фото опублікували на сторінці в Instagram телеканалу "1+1" (їх можна побачити нижче).

  • Українська телеведуча Катерина Осадча позує на фото з Дідом Морозом у гарній сукні, прикрашеній ялинковим дощиком.

Катерина Осадча

  • Телеведуча Людмила Барбір на новорічному святі в дитинстві була в білій сукні і короні з ялинкового дощику.

Людмила Барбір

  • Український телеведучий Руслан Сенічкін на дитячому святі був одягнений в костюм клоуна.

Руслан Сенічкін

  • Відома телеведуча Неля Шовкопляс позує в яскравому сарафані на тлі ялинки. Також її образ доповнили намисто і хустка на голові.

Неля Шовкопляс
Єгор Гордєєв

  • Ведуча Лідія Таран під час дитячого свята була в ролі сніжинки.

Лідія Таран

  • Співачка Юлія Саніна на архівному фото постала в довгій сукні кремового кольору.

Юлія Саніна

  • Популярна виконавиця Тіна Кароль на дитячому святі також була сніжинкою. Її образ доповнював величезний білий бант на голові.

Тіна Кароль

  • Українська актриса Анна Кошмал показалася на сімейному фото разом зі своїми братами.

Анна Кошмал

  • Співачка Світлана Тарабарова під час дитячого свята була ялинкою. Вона постала в гарній зеленій сукні.

Світлана Тарабарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися відео, як популярні українські зірки співали різдвяні колядки.

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