Как выглядели украинские звезды на детских праздниках: в сети показали архивные снимки

В сети показали снимки, на которых изображены популярные украинские знаменитости на детских утренниках в школе и садиках. Среди них есть такие известные личности как Тина Кароль, Екатерина Осадчая, Юлия Санина и многие другие.

Так, в детстве звезд наряжали в костюмы снежинок, лисичек и разных сказочных героев. Соответствующие фото опубликовали на странице в Instagram телеканала "1+1" (их можно посмотреть ниже).

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая позирует на фото с Дедом Морозом в красивом платье, украшенном елочным дождиком.

Телеведущая Людмила Барбир на новогоднем празднике в детстве была в белом платье и короне из елочного дождика.

Украинский телеведущий Руслан Сеничкин на детском празднике был одет в костюм клоуна.

Известная телеведущая Неля Шовкопляс позирует в ярком сарафане на фоне елки. Также ее образ дополнили бусы и платок на голове.

Телеведущий Егор Гордеев на утреннике был в роли Д’Артаньяна.

Ведущая Лидия Таран на детском утреннике была в роли снежинки.

Певица Юлия Санина на архивном фото предстала в длинном платье кремового цвета.

Популярная исполнительница Тина Кароль на детском празднике также была снежинкой. Ее образ дополнял огромный белый бант на голове.

Украинская актриса Анна Кошмал показалась на семейном фото вместе со своими братьями.

Певица Светлана Тарабарова на детском утреннике была елочкой. Она предстала в красивом зеленом платье.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились видео, как популярные украинские звезды пели рождественские колядки.