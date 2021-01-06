Який вигляд мали Мішина та Еллерт до своєї популярності: в мережі показали фото
У мережі показали, який вигляд мали герої шоу "Холостячка" – акторка Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт – до своєї популярності.
Їхні фото опублікували на одній із фан-сторінок "Холостячки" в Instagram. Через помітні зміни в зовнішності, користувачі мережі запідозрили, що Мішина вдавалася до послуг пластичних хірургів.
Так, на знімку Еллерт зображений у червоному піджаку і в окулярах. У Ксенії в той час було коротше волосся, ніж зараз. Також в акторки було кругле обличчя і губи іншої форми.
Саме цей момент збентежив коментаторів. Багато з них відзначили, що ледь впізнали артистку і зараз вона має абсолютно інший вигляд.
"Ксюша зовсім інша", – висловилися користувачі.
"А в бліці вона говорила, що ніяких операцій та уколів не робила. Брови її, вії її, губи не збільшувала, ніс не міняла", – помітили інші.
Який зараз мають вигляд Ксенія Мішина та Олександр Еллерт:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала Олександра Еллерта серед 16 претендентів на її серце.
Чоловік вперше після фіналу прокоментував перемогу на романтичному реаліті і в уїдливій формі відповів усім тим, хто висловився про нібито невдалий вибір Мішиної.
"Холостячка" підтримала свого обранця і відповіла його хейтерам.
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". Разом із ними живе 8-річний син акторки Платон.