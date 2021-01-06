Який вигляд мали Мішина та Еллерт до своєї популярності: в мережі показали фото

У мережі показали, який вигляд мали герої шоу "Холостячка" – акторка Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт – до своєї популярності.

Їхні фото опублікували на одній із фан-сторінок "Холостячки" в Instagram. Через помітні зміни в зовнішності, користувачі мережі запідозрили, що Мішина вдавалася до послуг пластичних хірургів.

Так, на знімку Еллерт зображений у червоному піджаку і в окулярах. У Ксенії в той час було коротше волосся, ніж зараз. Також в акторки було кругле обличчя і губи іншої форми.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина в юності. Instagram шоу "Холостячка"

Саме цей момент збентежив коментаторів. Багато з них відзначили, що ледь впізнали артистку і зараз вона має абсолютно інший вигляд.

"Ксюша зовсім інша", – висловилися користувачі.

"А в бліці вона говорила, що ніяких операцій та уколів не робила. Брови її, вії її, губи не збільшувала, ніс не міняла", – помітили інші.

Користувачі мережі не впізнали Мішину та Еллерта. Instagram шоу "Холостячка"

Користувачі мережі не впізнали Мішину та Еллерта. Instagram шоу "Холостячка"

Який зараз мають вигляд Ксенія Мішина та Олександр Еллерт:

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина.

Як повідомляв OBOZREVATEL: