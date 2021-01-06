Как выглядели Мишина и Эллерт до своей популярности: в сети показали фото

Елена Кордунова Люди 12:58, 6.01.2021 Обновлено: 13:14, 6.01.2021

В сети показали, как выглядели герои шоу "Холостячка" – актриса Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт – до своей популярности.

Их фото опубликовали на одной из фан-страниц "Холостячки" в Instagram. Из-за заметных перемен во внешности, пользователи сети заподозрили, что Мишина прибегала к услугам пластических хирургов.

Так, на снимке Эллерт изображен в красном пиджаке и в очках. У Ксении в то время было более короткие волосы, нежели сейчас. Также у актрисы было круглое лицо и губы другой формы.

Александр Эллерт и Ксения Мишина в юности.
Instagram шоу "Холостячка"

Именно этот момент смутил комментаторов. Многие из них отметили, что едва узнали артистку и сейчас она выглядит совершенно по-другому.

"Ксюша совсем другая", – высказались пользователи.

"А в блице она говорила, что никаких операций и уколов не делала. Брови ее, ресницы ее, губы не увеличивала, нос не меняла", – подметили другие.

Пользователи сети не узнали Мишину и Эллерта.
Instagram шоу "Холостячка"
Пользователи сети не узнали Мишину и Эллерта.
Instagram шоу "Холостячка"

Как сейчас выглядят Ксения Мишина и Александр Эллерт:

Александр Эллерт и Ксения Мишина.

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