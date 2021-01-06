Как выглядели Мишина и Эллерт до своей популярности: в сети показали фото
В сети показали, как выглядели герои шоу "Холостячка" – актриса Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт – до своей популярности.
Их фото опубликовали на одной из фан-страниц "Холостячки" в Instagram. Из-за заметных перемен во внешности, пользователи сети заподозрили, что Мишина прибегала к услугам пластических хирургов.
Так, на снимке Эллерт изображен в красном пиджаке и в очках. У Ксении в то время было более короткие волосы, нежели сейчас. Также у актрисы было круглое лицо и губы другой формы.
Именно этот момент смутил комментаторов. Многие из них отметили, что едва узнали артистку и сейчас она выглядит совершенно по-другому.
"Ксюша совсем другая", – высказались пользователи.
"А в блице она говорила, что никаких операций и уколов не делала. Брови ее, ресницы ее, губы не увеличивала, нос не меняла", – подметили другие.
Как сейчас выглядят Ксения Мишина и Александр Эллерт:
Как сообщал OBOZREVATEL:
На шоу "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта среди 16 претендентов на ее сердце.
Мужчина впервые после финала прокомментировал победу на романтическом реалити и в язвительной форме ответил всем тем, кто высказался о якобы неудачном выборе Мишиной.
"Холостячка" поддержала своего избранника и ответила его хейтерам.
Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день после окончания шоу "Холостячка". Вместе с ними живет 8-летний сын актрисы Платон.