Як виглядала Мадонна 40 років тому і зараз. Фото

Всесвітньо відома зірка Мадонна на сцені вже майже 40 років. Вона продала найбільшу кількість пісень серед усіх жінок-виконавиць і заслужено носить звання "Королеви поп-музики"

OBOZREVATEL зібрав фото Мадонни в юності і зараз. Ніхто з знаменитостей не може похвалитися такою кількістю перевтілень.

За освітою Мадонна танцюристка.

Мадонна розпочала музичну кар'єру в 1982 році, будучи барабанщицею у рок-гурті.

Цю жінку можна назвати королевою епатажу

Мадонна пише дитячі книги, які відомі у всьому світі.

Мадонна часто змінює імідж

Пробившись на велику сцену, вона зробила все, щоб залишитися у топі. Мадонна впевнена, що гроші повинні зароблятися важкою працею.

Найбільше шанувальники знають Мадонну зі світлим кольором волосся

У 1998-му Мадонна була включена в "Книгу рекордів Гіннеса" як власниця найдовшої безперервної серії синглів. Також зірку назвали найбільш високооплачуваною співачкою всіх часів.

Мадонна декілька років була з рудим кольором волосся

Мадонна входить до сотні найбільших колекціонерів мистецтва в США.

На концертах Мадонна перевдягається десятки разів

Мадонна часто шокувала шанувальників занадто екстравагантним стилем одягу. Змінюючи вбрання, вона з'являлася в образі Діви Марії і розп'ятою на хресті.

Після народження дітей співачка стала більш стриманою

Лише після народження дочки зірка змінила стиль на більш спокійний і стриманий.

Співачці зараз 62 роки, але ніхто й не здогадається про її вік

Співачка взяла під опіку двох малавійських близнюків. Власні двоє дітей Мадонни вже дорослі.

В соцмережах Мадонна іноді постає в дуже відвертих образах

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