Як виглядала Мадонна 40 років тому і зараз. Фото
Всесвітньо відома зірка Мадонна на сцені вже майже 40 років. Вона продала найбільшу кількість пісень серед усіх жінок-виконавиць і заслужено носить звання "Королеви поп-музики"
OBOZREVATEL зібрав фото Мадонни в юності і зараз. Ніхто з знаменитостей не може похвалитися такою кількістю перевтілень.
Мадонна розпочала музичну кар'єру в 1982 році, будучи барабанщицею у рок-гурті.
Мадонна пише дитячі книги, які відомі у всьому світі.
Пробившись на велику сцену, вона зробила все, щоб залишитися у топі. Мадонна впевнена, що гроші повинні зароблятися важкою працею.
У 1998-му Мадонна була включена в "Книгу рекордів Гіннеса" як власниця найдовшої безперервної серії синглів. Також зірку назвали найбільш високооплачуваною співачкою всіх часів.
Мадонна входить до сотні найбільших колекціонерів мистецтва в США.
Мадонна часто шокувала шанувальників занадто екстравагантним стилем одягу. Змінюючи вбрання, вона з'являлася в образі Діви Марії і розп'ятою на хресті.
Лише після народження дочки зірка змінила стиль на більш спокійний і стриманий.
Співачка взяла під опіку двох малавійських близнюків. Власні двоє дітей Мадонни вже дорослі.
Раніше OBOZREVATEL писав:
Мадонна, Бейонсе, Шакіра та інші 20 років тому і зараз: як змінилися зірки.
Мадонна зробила селфі з оголеними грудьми. Фото
на чому їздять Том Хенкс, Мадонна та інші знаменитості: дешеві авто суперзірок.
як виглядали Шварценеггер і Сталлоне 50 років тому і зараз. Фото