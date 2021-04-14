Як би виглядали зараз Елвіс Преслі, Мерилін Монро та інші знаменитості, які загинули молодими

Анастасія Польська
Анастасія Польська
Люди
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Як би виглядали зараз Елвіс Преслі, Мерилін Монро та інші знаменитості, які загинули молодими

На жаль, найталановитіші з нас занадто рано покидають цей світ, не встигнувши дожити до старості. Багато шанувальників довго не можуть впоратися з їхньою смертю і намагаються уявити, як би вони виглядали через роки і навіть десятиліття, якби не померли.

На просторах інтернету повно знімків зірок минулої епохи "зістарених" за допомогою штучного інтелекту і Photoshop. OBOZREVATEL зібрав фото "літніх" Елвіса Преслі, Фредді Мерк'юрі, Мерилін Монро та інших зірок ХХ століття.

  • Елвіс Преслі

Найуспішніший музикант минулого століття покинув наш світ, коли йому було 42 роки. Король рок-н-ролу помер від серцевого нападу, спровокованого безконтрольним вживанням ліків і неправильним способом життя. Зараз йому могло б бути 86 років.

Як би виглядав Елвіс Преслі 2021 року

  • Джон Леннон

Джона Леннона – одного з геніїв XX століття, засновника легендарної групи The Beatles, художника і музиканта вбили, коли йому було 40 років. Психопат попросив автограф у Джона, а коли той розписався на обкладинці платівки "Double Fantasy", п'ять разів вистрілив у нього з купленого за три місяці до цього пістолета. Зараз культовому музиканту був би 81 рік.

Як би виглядав Джон Леннон 2021 року

  • Джеймс Дін

Ідол молодіжної субкультури 50-60-х років минулого століття 2021-го був би 90-річним дідом, якби не потрапив у ту фатальну аварію на спортивному Porsche 550 Spyder. Він не послухався поліцейського і втопив педаль у газ, врізавшись на швидкості в інше авто. На момент смерті йому було всього 24 роки.

Як би виглядав Джеймс Дін 2021 року

  • Мерлін Монро

Секс-символ 1950-х, талановита акторка і співачка Мерилін Монро пішла із життя 4 серпня 1962 року. На момент смерті їй було всього 36. У 2021-му їй було б 95 років.

Як би виглядала Мерилін Монро 2021 року

  • Курт Кобейн

Соліста популярної американської групи Nirvana знайшли в гаражі його будинку лежичим на підлозі з простреленою головою. Поліцейські зробили висновок, що це було самогубство. Так чи інакше, легендарний музикант помер, коли йому було 27 років. Якби він дожив до 2021-го, Кобейну було б 54 роки.

Як би виглядав Курт Кобейн 2021 року

  • Фредді Мерк'юрі

Соліст та ідейний натхненник легендарного гурту Queen помер у 45 років від бронхопневмонії, що стала летальною на тлі СНІДу 1991-го. У 2021 році йому було б 75 років.

Як би виглядав Фредді Меркьюрі 2021 року

  • Вітні Г'юстон

У 2012 році померла легендарна співачка Вітні Г'юстон. Її тіло знайшли у ванній власного будинку. Офіційна причина смерті: утоплення через хворобу серця і наркоти. Зараз їй могло б бути 58 років.

Як би виглядала Вітні Г'юстон 2021 року

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