Влад Яма показав архівне фото із зачіскою та монобровою
Відомий український хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав архівний кадр з юності. На ньому в артиста видно розкішну шевелюру і густі брови.
Відповідний знімок Яма опублікував в особистих Instagram-stories. Зірка позував на портретному фото в коричневому піджаку та білій сорочці. Свій образ він доповнив краваткою.
"Я не соромлюся свого минулого", – прокоментував публікацію хореограф.
Влад Яма – український танцюрист, а також суддя телевізійних прєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками", "Модель XL", "Ліга Сміху". Популярність отримав після участі в шоу "Танці з зірками", куди у 2004 році його запросили стати партнером Наталії Могилевської.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у мережі показали, як українська співачка Ірина Білик змінилася за 30 років. Так, за роки своєї творчості артистка неодноразово оновлювала імідж.
Українська блогерка Марина Манюненко показала, який вигляд мала до пластики. Вона зізналася, що вдавалася до збільшення губ та корекції підборіддя.
Також у мережі показали, який вигляд мав український виконавець Monatik на початку своєї творчої кар'єри і зараз.