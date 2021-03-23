Влад Яма показал архивное фото с прической и монобровью

Юля Ухина Люди 11:39, 23.03.2021 Обновлено: 11:57, 23.03.2021

Известный украинский хореограф, судья "Танців з зірками" Влад Яма показал архивный кадр из юности. На нем у артиста видна роскошная шевелюра и густые брови.

Соответствующий снимок Яма опубликовал в личных Instagram-stories. Звезда позировал на портретном фото в коричневом пиджаке и белой рубашке. Свой образ он дополнил галстуком.

"Я не стесняюсь своего прошлого", – прокомментировал публикацию хореограф.

Влад Яма показал себя с волосами
Instagram Влада Ямы

Влад Яма – украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками", "Модель XL", "Лига Смеха". Популярность получил после участия в шоу "Танці з зірками", куда в 2004 году его пригласили стать партнером Натальи Могилевской.

Влад Яма получил популярность после участия в шоу "Танці з зірками"
Instagram Влада Ямы

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