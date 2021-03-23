Влад Яма показав архівне фото із зачіскою та монобровою

Відомий український хореограф, суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав архівний кадр з юності. На ньому в артиста видно розкішну шевелюру і густі брови.

Відповідний знімок Яма опублікував в особистих Instagram-stories. Зірка позував на портретному фото в коричневому піджаку та білій сорочці. Свій образ він доповнив краваткою.

"Я не соромлюся свого минулого", – прокоментував публікацію хореограф.

Влад Яма – український танцюрист, а також суддя телевізійних прєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками", "Модель XL", "Ліга Сміху". Популярність отримав після участі в шоу "Танці з зірками", куди у 2004 році його запросили стати партнером Наталії Могилевської.

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