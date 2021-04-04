Винник разом з учасницею "Голосу країни-11" заспівав свою легендарну пісню. Відео

Софія Ковнір Люди 00:30, 5.04.2021 Оновлено: 00:31, 5.04.2021

У неділю, 4 квітня, в одинадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" виступила учасниця Вікторія Гнатюк, яка переспівала відомий хіт Олега Винника – "Роксолана".

Наприкінці співак заспівав на біс свою пісню разом з дівчиною. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, наставниця Гнатюк Тіна Кароль вирішила здивувати вибором композиції для битви за місце у чвертьфіналі, тому запропонувала заспівати учасниці "Роксолану".

У підсумку Гнатюк вразила голосом суддів і попросила Винника разом заспівати фрагмент з пісні. Також дівчина зазначила, що слова в його хіті дуже життєві і зачіпають душу кожного.

Спочатку Кароль віддала учасниці третє місце у кріслі, але пізніше Гнатюк поступилася ним Мілі Нітіч.

Вікторія Гнатюк, яка переспівала відомий хіт Олега Винника
Instagram шоу "Голос країни"

  • "Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у неділю, 28 березня, на телеканалі "1+1" показали перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді обрали учасників, які пройдуть далі.

  • У десятому випуску шоу "Голос країни-11" український виконавець Monatik не зміг стримати сльози через прощальну промову, яку вимовила учасниця Анастасія Буханцова.

  • Також у десятому випуску шоу "Голос країни-11" чоловік актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк виконав на легендарній сцені пісню "Phantom of the opera" і в підсумку покинув проєкт.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Зеленський схвалив план вакцинації населення від COVID-19 до кінця року

На честь нашої чемпіонки в Москві пролунав гімн України. Відео

Вірастюк здобув перемогу на довиборах у Раду на Прикарпатті: підсумки голосування

Німеччина та Франція засудили Росію за ескалацію на Донбасі

Бар у центрі Дніпра звинуватили в сексизмі через акцію "покажи сис*ки". Фото