Винник вместе с участницей "Голосу країни-11" спел свою легендарную песню. Видео

В воскресенье, 4 апреля, в одиннадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступила участница Виктория Гнатюк, которая перепела известный хит Олега Винника – "Роксолана".

В конце певец спел на бис свою песню вместе с девушкой. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, наставник Гнатюк Тина Кароль решила удивить выбором композиции для битвы за место в четвертьфинале, поэтому предложила спеть участнице "Роксолану".

В результате Гнатюк поразила голосом судей и попросила Винника вместе спеть фрагмент из песни. Также девушка отметила, что слова в его хите очень жизненные и затрагивают душу каждого.

Сначала Кароль отдала участнице третье место в кресле, но позже Гнатюк поступилась им Миле Нитич.

Виктория Гнатюк, которая перепела известный хит Олега Винника Instagram шоу "Голос країни"

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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