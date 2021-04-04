Винник вместе с участницей "Голосу країни-11" спел свою легендарную песню. Видео
В воскресенье, 4 апреля, в одиннадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступила участница Виктория Гнатюк, которая перепела известный хит Олега Винника – "Роксолана".
В конце певец спел на бис свою песню вместе с девушкой. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, наставник Гнатюк Тина Кароль решила удивить выбором композиции для битвы за место в четвертьфинале, поэтому предложила спеть участнице "Роксолану".
В результате Гнатюк поразила голосом судей и попросила Винника вместе спеть фрагмент из песни. Также девушка отметила, что слова в его хите очень жизненные и затрагивают душу каждого.
Сначала Кароль отдала участнице третье место в кресле, но позже Гнатюк поступилась им Миле Нитич.
"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в воскресенье, 28 марта, на телеканале "1+1" показали первый эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.
В десятом выпуске шоу "Голос країни-11" украинский исполнитель Monatik не смог сдержать слезы из-за прощальной речи, которую произнесла участница Анастасия Буханцова.
Также в десятом выпуске шоу "Голос країни-11" супруг актрисы Ольги Сумской Виталий Борисюк исполнил на легендарной сцене песню "Phantom of the opera" и в результате покинул проект.