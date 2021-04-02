Віка з "НеАнгелів" зробила "місток" в сексуальному бікіні. Фото

Українська співачка, колишня солістка поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха продемонструвала вправу "місток" під час прогулянки на яхті.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька відповідних знімків (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, виконавиця з'явилася в тільняшці червоно-бежевих відтінків і бікіні із зав'язками по боках. Вона зробила місток, випрямивши одну ногу перед собою.

"Хто з вас любить ризик так само, як люблю його я? Ймовірність впасти за борт і потрапити в царство до Нептуна була висока, але хіба на шляху до крутого контенту мене може щось зупинити? Тим більше, на мені був захисний талісман – тільняшка", – підписала сонячні кадри зірка.

Шанувальники в коментарях захопилися хоробрістю артистки. Ось що вони пишуть:

"Ну ви просто вогонь дівчина!", "Так, я теж люблю ризикувати", "Яка спортсменка прекрасна", "Наша улюблена пташка співоча".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексучасниця гурту NikitA з оголеними сідницями зробила шпагат в повітрі. Вона постала в високих шкіряних ботфортах, яскравою блузці оранжевого кольору і стрінгах. Свій зухвалий образ виконавиця доповнила легким макіяжем і розпущеним волоссям.