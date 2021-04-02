Вика из "НеАнгелов" сделала "мостик" в сексуальном бикини. Фото

Украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха продемонстрировала упражнение "мостик" во время прогулки на яхте.

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько соответствующих снимков (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, исполнительница появилась в тельняшке красно-бежевых оттенков и бикини с завязками по боках. Она сделала мостик, выпрямив одну ногу перед собой, а вторую подняв на носочек.

"Кто из вас любит риск так же, как люблю его я? Вероятность свалиться за борт и попасть в царство к Нептуну была высока, но разве на пути к крутому контенту меня может что-то остановить? Тем более, на мне был защитный талисман – тельняшка", – подписала солнечные кадры звезда.

Поклонники в комментариях восхитились большой храбростью артистки. Вот что они пишут:

"Ну вы просто огонь девушка!", "Да, я тоже люблю рисковать", "Какая спортсменка прекрасная", "Наша любимая птичка певчая".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница группы NikitA с обнаженными ягодицами сделала шпагат в воздухе. Она предстала в высоких кожаных ботфортах, яркой блузке оранжевого цвета и стрингах. Свой дерзкий образ исполнительница дополнила легким макияжем и распущенными волосами.