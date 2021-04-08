Відбулася прем'єра фільму "Ректор. Нові часи" про роботу Поплавського. Відео

Марія Шевчук
Марія Шевчук
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Прем'єра фільму 'Ректор. Нові часи'

Прем'єра нового документального фільму "Ректор. Нові часи" відбулася 8 квітня на YouTube-каналі Михайла Поплавського.

У відеороботі представлено, як в умовах пандемії та економічної кризи Університету культури вдалося адаптуватися до умов дистанційного навчання і створити "Цифровий університет".

Університет культури створив "Цифровий університет"

"Нові часи потребують терпіння і руху вперед. Ми прийняли виклики сьогодення і за короткий термін втілили комплексну систему дистанційного навчання. Відкрили "Міжнародний центр інноваційних технологій", ряд творчих онлайн-лабораторій для того, аби дійти до кожного студента, щоб молодь була повністю задоволена навчальним процесом. Створили віртуальний університет!

Ми ризикуємо, рухаємось вперед та експериментуємо! Життя йде, і вже скоро ми повернемось у вир студентства", – сказав Поплавський.

Поплавський

Із початку ректорства і до сьогодні Поплавський, щоб не відбувалося, хороше чи навпаки, сприймає виклики, як нові можливості, поштовх для створення чогось інноваційного, привабливого і самобутнього.

"У нас немає проблем, у нас є задачі – це звичний хід думок Михайла Поплавського", – говориться у фільмі.

Також у стрічці представлені новаторські освітянські ідеї ректора, серед яких тренінги і майстер-класи від провідних фахівців та успішних особистостей.

Стівен Болдуін і ректор університету

Адже професійний досвід, компетентності та життєва мудрість, на його думку, є дороговказом в особистісному розвитку студентів. Навчання молоді триває в атмосфері унікального освітнього процесу, спрямованого на розвиток креативного мислення, ефективного використання соціальних комунікацій, розкриття творчого потенціалу.

Відбулася прем'єра фільму "Ректор. Нові часи" про роботу Поплавського. Відео

"Ми поставили за мету, щоб бренд Національний університет культури і мистецтв став потужнішим, ніж "Кока-Кола", "Пепсі" та "Голлівуд"! Сьогодні Національний університет культури і мистецтв є брендом, він у топі, в десятці кращих закладів України. Ми на правильному шляху!" – зазначає Поплавський.

"Досягати більшого… Створювати собі образ і слідувати йому… Досягати мети…" – так наставляв і наставляє Поплавський і абітурієнтів, і студентів.

Поплавський наставляє абітурієнтів і студентів

"Ви маєте бути цікавими, оригінальними. Магнетизувати до себе увагу. Не бійтеся бути білими воронами. Підіймайтесь над сірою масою, будьте унікальними особистостями і реалізуйте свій талант. Будьте режисерами свого життя! Лідерами не народжуються – ними стають! Якщо ви скажете собі "Я хочу! Я можу! Я буду!" – тоді досягнете своєї мети і станете успішними українцями!" – констатує Поплавський.

Відбулася прем'єра фільму "Ректор. Нові часи" про роботу Поплавського. Відео

І ця позиція, ці настанови проростають золотим врожаєм. Серед випускників вишу багато відомих та успішних особистостей: режисери, продюсери, актори, оператори, хореографи, співаки, медійники, івентори, міжнародники, ресторатори, ІТ-шники, дизайнери, і цей перелік нескінченний.

Відбулася прем'єра фільму "Ректор. Нові часи" про роботу Поплавського. Відео

Фільм створено продюсерським центром "Домтон", його режисером виступив Олександр Ковш.

"Для мене цей фільм про Колумба, який знов і знов веде свій корабель до Нових Земель. Працювати з Поплавським – це, як танок на гарячому вугіллі: ніколи не знаєш, де припече. У Михайла Поплавського загострена природня інтуїція, скрупульозність в розробці всього, починаючи з ідеї і до її втілення. Він ставить складні завдання. Іноді сам же і пропонує їх вирішення. Думаю, у нас склався непоганий творчий тандем", – акцентував режисер.

УкраїнаМихайло Поплавський