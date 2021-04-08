Відбулася прем'єра фільму "Ректор. Нові часи" про роботу Поплавського. Відео

Прем'єра нового документального фільму "Ректор. Нові часи" відбулася 8 квітня на YouTube-каналі Михайла Поплавського.

У відеороботі представлено, як в умовах пандемії та економічної кризи Університету культури вдалося адаптуватися до умов дистанційного навчання і створити "Цифровий університет".

"Нові часи потребують терпіння і руху вперед. Ми прийняли виклики сьогодення і за короткий термін втілили комплексну систему дистанційного навчання. Відкрили "Міжнародний центр інноваційних технологій", ряд творчих онлайн-лабораторій для того, аби дійти до кожного студента, щоб молодь була повністю задоволена навчальним процесом. Створили віртуальний університет!

Ми ризикуємо, рухаємось вперед та експериментуємо! Життя йде, і вже скоро ми повернемось у вир студентства", – сказав Поплавський.

Із початку ректорства і до сьогодні Поплавський, щоб не відбувалося, хороше чи навпаки, сприймає виклики, як нові можливості, поштовх для створення чогось інноваційного, привабливого і самобутнього.

"У нас немає проблем, у нас є задачі – це звичний хід думок Михайла Поплавського", – говориться у фільмі.

Також у стрічці представлені новаторські освітянські ідеї ректора, серед яких тренінги і майстер-класи від провідних фахівців та успішних особистостей.

Адже професійний досвід, компетентності та життєва мудрість, на його думку, є дороговказом в особистісному розвитку студентів. Навчання молоді триває в атмосфері унікального освітнього процесу, спрямованого на розвиток креативного мислення, ефективного використання соціальних комунікацій, розкриття творчого потенціалу.

"Ми поставили за мету, щоб бренд Національний університет культури і мистецтв став потужнішим, ніж "Кока-Кола", "Пепсі" та "Голлівуд"! Сьогодні Національний університет культури і мистецтв є брендом, він у топі, в десятці кращих закладів України. Ми на правильному шляху!" – зазначає Поплавський.

"Досягати більшого… Створювати собі образ і слідувати йому… Досягати мети…" – так наставляв і наставляє Поплавський і абітурієнтів, і студентів.

"Ви маєте бути цікавими, оригінальними. Магнетизувати до себе увагу. Не бійтеся бути білими воронами. Підіймайтесь над сірою масою, будьте унікальними особистостями і реалізуйте свій талант. Будьте режисерами свого життя! Лідерами не народжуються – ними стають! Якщо ви скажете собі "Я хочу! Я можу! Я буду!" – тоді досягнете своєї мети і станете успішними українцями!" – констатує Поплавський.

І ця позиція, ці настанови проростають золотим врожаєм. Серед випускників вишу багато відомих та успішних особистостей: режисери, продюсери, актори, оператори, хореографи, співаки, медійники, івентори, міжнародники, ресторатори, ІТ-шники, дизайнери, і цей перелік нескінченний.

Фільм створено продюсерським центром "Домтон", його режисером виступив Олександр Ковш.

"Для мене цей фільм про Колумба, який знов і знов веде свій корабель до Нових Земель. Працювати з Поплавським – це, як танок на гарячому вугіллі: ніколи не знаєш, де припече. У Михайла Поплавського загострена природня інтуїція, скрупульозність в розробці всього, починаючи з ідеї і до її втілення. Він ставить складні завдання. Іноді сам же і пропонує їх вирішення. Думаю, у нас склався непоганий творчий тандем", – акцентував режисер.