Состоялась премьера фильма "Ректор. Новые времена" о работе Поплавского. Видео

Премьера нового документального фильма "Ректор. Новые времена" состоялась 8 апреля на YouTube-канале Михаила Поплавского.

В видеоработе рассказывается, как в условиях пандемии и экономического кризиса Университету культуры удалось адаптироваться к условиям дистанционного обучения и создать "Цифровой университет".

"Новые времена требуют терпения и движения вперед. Мы приняли вызовы и за короткий срок воплотили комплексную систему дистанционного обучения. Открыли "Международный центр инновационных технологий", ряд творческих онлайн-лабораторий для того, чтобы дойти до каждого студента, чтобы молодежь была полностью удовлетворена учебным процессом. Создали виртуальный университет!

Мы рискуем, двигаемся вперед и экспериментируем! Жизнь идет, и уже скоро мы окажемся в водовороте событий студенческой жизни", – сказал Поплавский.

С начала своего ректорства и до сегодня Поплавский, чтобы не происходило, хорошее или наоборот, воспринимает вызовы, как новые возможности, толчок для создания чего-то инновационного, привлекательного и самобытного.

"У нас нет проблем, у нас есть задачи – это привычный ход мыслей Михаила Поплавского", – говорится в фильме.

Также в картине представлены новаторские образовательные идеи ректора, среди которых тренинги и мастер-классы от ведущих специалистов и успешных личностей.

Ведь профессиональный опыт, компетентности и жизненная мудрость, по его мнению, оказывают неоценимое влияние на личностное развитие студентов. Обучение молодежи осуществляется в атмосфере уникального образовательного процесса, направленного на развитие креативного мышления, эффективного использования социальных коммуникаций, раскрытия творческого потенциала.

"Мы поставили цель, чтобы бренд Национальный университет культуры и искусств был мощнее, чем "Кока-Кола", "Пепси" и "Голливуд"! Сегодня Национальный университет культуры и искусств является брендом, он в топе, в десятке лучших учебных заведений Украины. Мы на правильном пути!" – отмечает Поплавский.

"Стремится к большему... Создавать себе образ и следовать ему... Достигать цели..." – так наставлял и наставляет Поплавский и абитуриентов, и студентов.

"Вы должны быть интересными, оригинальными, магнетизировать к себе внимание. Не бойтесь быть белыми воронами. Поднимайтесь над серой массой, будьте уникальными личностями и реализуйте свой талант. Будьте режиссерами своей жизни! Лидерами не рождаются – ими становятся! Если вы скажете себе "Я хочу! Я могу! Я буду" – тогда добьетесь своей цели и станете успешными украинцами", – констатирует Михаил Поплавский.

И эта позиция, эти установки прорастают золотым урожаем. Среди выпускников вуза много известных и успешных личностей: режиссеров, продюсеров, актеров, операторов, хореографов, певцов, журналистов, ивенторов, международников, рестораторов, ИТ-шников, дизайнеров, и этот перечень бесконечен.

Фильм создан продюсерским центром "Домтон", его режиссером стал Александр Ковш.

"Для меня этот фильм о Колумбе, который вновь и вновь ведет свой корабль к Новым Землям. Работать с Поплавским – это, как танец на горячих углях: никогда не знаешь, где обожжешься. У Михаила Поплавского острая природная интуиция, скрупулезность в разработке всего, начиная с идеи и до ее воплощения. Он ставит сложные задачи. Иногда сам же и предлагает их решения. Думаю, у нас сложился неплохой творческий тандем", – акцентировал режиссер.