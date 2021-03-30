"Від пацанки до панянки": хто покинув проєкт у п'ятому випуску

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Як пройшов п'ятий випуск 'Від пацанки до панянки-5'

У понеділок, 29 березня, на Новому каналі показали п'ятий випуск популярного реаліті "Від пацанки до панянки-5". У підсумку шоу покинули дві учасниці – Наталія Жданова та Наталія Гаврик.

Так, цього тижня пацанки мали попрощатися з комплексами щодо власної зовнішності. Дівчатам змінили стиль, і в нових образах вони стали учасницями антиконкурсу краси. Крім дефіле вони продемонстрували таланти, які в них помічали педагоги Школи леді, пише Новий канал.

Тиждень перевтілень у шоу почався вже без однієї учасниці – Наталії Жданової. Поки одні пацанки в пошуку внутрішньої жіночності розкривали себе, інші плели інтриги. Залаштункові пристрасті ускладнили педагогам вибір учениці, яка повинна була наступною покинути проєкт. Тому вони попросили допомоги у дівчини, що носила статус найкращої учениці Школи леді – Насті Саміло.

Наталія Жданова покинула проєкт "Від пацанки до панянки-5"

На думку Саміло, гірше за всіх себе проявили Олена Пітин і Наталія Гаврик. Педагоги Школи леді вирішили відправити додому останню.

Наталія Гаврик покинула проєкт "Від пацанки до панянки-5"

"Проблема Наташі в тому, що вона не думає на перспективу. Вирішує якісь дрібні проблеми. Вона не прогресує вже протягом декількох тижнів. Тому ми вирішили відпустити її додому", – пояснила рішення директорка Школи леді Тетяна Мокріді.

Учасниці шоу "Від пацанки до панянки-5"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше учасниця п'ятого сезону "Від пацанки до панянки" Юлія Куділінська розповіла про аборт у 18 років і про те, як у неї була наркотична та алкогольна залежність. 21-річна учасниця шоу зізналася, що любила випити, а потім чіплялася до людей, де конфлікт найчастіше закінчувався бійками.

  • переможниця четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Женя Мазур розповіла про досягнення після закінчення проєкту. За словами дівчини, їй вдалося схуднути на 15 кг і переїхати до Одеси, де вона почала нове життя.

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