"Від пацанки до панянки": хто покинув проєкт у п'ятому випуску

У понеділок, 29 березня, на Новому каналі показали п'ятий випуск популярного реаліті "Від пацанки до панянки-5". У підсумку шоу покинули дві учасниці – Наталія Жданова та Наталія Гаврик.

Так, цього тижня пацанки мали попрощатися з комплексами щодо власної зовнішності. Дівчатам змінили стиль, і в нових образах вони стали учасницями антиконкурсу краси. Крім дефіле вони продемонстрували таланти, які в них помічали педагоги Школи леді, пише Новий канал.

Тиждень перевтілень у шоу почався вже без однієї учасниці – Наталії Жданової. Поки одні пацанки в пошуку внутрішньої жіночності розкривали себе, інші плели інтриги. Залаштункові пристрасті ускладнили педагогам вибір учениці, яка повинна була наступною покинути проєкт. Тому вони попросили допомоги у дівчини, що носила статус найкращої учениці Школи леді – Насті Саміло.

На думку Саміло, гірше за всіх себе проявили Олена Пітин і Наталія Гаврик. Педагоги Школи леді вирішили відправити додому останню.

"Проблема Наташі в тому, що вона не думає на перспективу. Вирішує якісь дрібні проблеми. Вона не прогресує вже протягом декількох тижнів. Тому ми вирішили відпустити її додому", – пояснила рішення директорка Школи леді Тетяна Мокріді.

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