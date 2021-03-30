"Від пацанки до панянки": кто покинул проект в пятом выпуске
В понедельник, 29 марта, на Новом канале показали пятый выпуск популярного реалити "Від пацанки до панянки-5". В результате шоу покинуло две участницы – Наталия Жданова и Наталья Гаврик.
Так, на этой неделе пацанкам предстояло попрощаться с комплексами относительно собственной внешности. Девушкам сменили стиль и в новых образах они стали участницами антиконкурса красоты. Кроме дефиле они продемонстрировали таланты, которые в них замечали педагоги Школы леди, пишет Новый канал.
Неделя перевоплощений в шоу началась уже без одной участницы – Натальи Ждановой. Пока одни пацанки в поиске внутренней женственности раскрывали себя, другие плели интриги. Закулисные страсти усложнили педагогам выбор ученицы, которая должна была следующей покинуть проект. Поэтому они попросили помощи у девушки, носившей статус лучшей ученицы Школы леди – Насти Самило.
По мнению Самило, хуже всех себя проявили Елена Питын и Наталья Гаврик. Педагоги Школы леди решили отправить домой последнюю.
"Проблема Наташи в том, что она не думает на перспективу. Решает какие-то мелкие проблемы. Она не прогрессирует уже на протяжении нескольких недель. Поэтому мы решили отпустить ее домой", – объяснила решение директор Школы леди Татьяна Мокриди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее участница пятого сезона "Від пацанки до панянки" Юлия Кудилинская рассказала об аборте в 18 лет и о том, как у нее была наркотическая и алкогольная зависимость. 21-летняя участница шоу призналась, что любила выпить, а потом цеплялась к людям, где конфликт чаще всего заканчивался драками.
победительница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Женя Мазур рассказала о достижениях после окончания проекта. По словам девушки, ей удалось похудеть на 15 кг и переехать в Одессу, где она начала новую жизнь.