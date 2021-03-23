"Від пацанки до панянки": хто покинув проєкт у четвертому випуску

У понеділок, 23 березня, на Новому каналі показали четвертий випуск популярного реаліті "Від пацанки до панянки-5". В результаті шоу покинуло дві нові учасниці – Анна Савенкова та Віка Лук'янчук.

Так, новий тиждень почався для учениць Школи леді з неприємних новин. Відразу три дівчини прийшли на проєкт: 19-річна Віка Лук'янчук, 24-річна Анна Савенкова і 19-річна Анастасія Саміло. Рішення взяти новеньких посеред процесу навчання "пацанкам" дуже не сподобалося. Адже педагоги попередили – в кінці тижня три найгірші учениці покинуть шоу. Про це повідомили на сайті Нового каналу (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

У новому складі учасниці притиралися одна до одної та проходили випробування. Вони показали, що поки ще не зовсім можуть контролювати свою поведінку, чим дуже засмутили педагогів Школи леді. Але найбільше поведінкою здивували новенькі.

За неналежні вчинки вилетіла новенька Анна Савенкова. Слідом за нею пішла Віка Лук'янчук. Хто стане третьою ученицею, яку педагоги відправлять додому – дізнайтеся 29 березня о 19:00 в реаліті "Від пацанки до панянки" на Новому каналі.

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