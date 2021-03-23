"Від пацанки до панянки": кто покинул проект в четвертом выпуске
В понедельник, 23 марта, на Новом канале показали четвертый выпуск популярного реалити "Від пацанки до панянки-5". В результате шоу покинуло две новых участницы – Анна Савенкова и Вика Лукьянчук.
Так, новая неделя началась для учениц Школы леди с неприятных новостей. Сразу три девушки пришли на проект: 19-летняя Вика Лукьянчук, 24-летняя Анна Савенкова и 19-летняя Анастасия Самило. Решение взять новеньких посреди процесса обучения "пацанкам" очень не понравилось. Ведь педагоги предупредили – в конце недели три худших ученицы покинут шоу. Об этом сообщили на сайте Нового канала (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
В новом составе участницы притирались друг к другу и проходили испытания. Они показали, что пока еще не совсем могут контролировать свое поведение, чем очень огорчили педагогов Школы леди. Но больше всех поведением удивили новенькие.
За неподобающие поступки вылетела новенькая Анна Савенкова. Вслед за ней ушла Вика Лукьянчук. Кто станет третьей ученицей, которую педагоги отправят домой – узнайте 29 марта в 19:00 в реалити "Від пацанки до панянки" на Новом канале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее участница пятого сезона "Від пацанки до панянки" Юлия Кудилинская рассказала об аборте в 18 лет и о том, как у нее была наркотическая и алкогольная зависимость. 21-летняя участница шоу призналась, что любила выпить, а потом цеплялась к людям, где конфликт чаще всего заканчивался драками.
победительница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Женя Мазур рассказала о достижениях после окончания проекта. По словам девушки, ей удалось похудеть на 15 кг и переехать в Одессу, где она начала новую жизнь.