Василіса Фролова вперше показала обличчя новонародженого сина. Фото

Українська телеведуча, модель і акторка Василіса Фролова, яка нещодавно вперше стала мамою, вперше показала обличчя свого сина Родіона. Знаменитість знялася у фотосесії, будучи вагітною, а потім сфотографувала і малюка в образі Міккі Мауса.

Відповідні фото Фролова опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що малюкові 7 квітня виповнився місяць.

Так, телезірка позувала на камеру в довгій сукні чорного кольору з розрізом, що підкреслила її круглий живіт.

Фролова показала сина Instagram/Василіса Фролова

"За цей час трансформацій із тілом і розумом у рази більше, ніж за всю вагітність. Людина повністю заволоділа мною і поки жодних шансів на самостійне вільне життя не дає. Що ж ви не попереджали? На честь першої дати зранку Родіон влучно пульнув прямісінько в мамину косметичку, тим самим ніби засвідчивши її непотрібність", – написала телеведуча.

Син телеведучої Фролової Instagram/Василіса Фролова

Василіса Фролова вперше показала обличчя сина Instagram/Василіса Фролова

Нагадаємо, раніше Василіса Фролова показала себе до і після пологів. Зірка поділилася знімками, на яких позувала в однаковій картатій піжамі.

Також Фролова розповіла про перші дні материнства. За словами знаменитості, весь спектр гормональних переливів дає можливість почуватися і похмурим зомбі, і найсвіжішою весняною квіткою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча, модель і акторка Василіса Фролова, яка нещодавно вперше стала мамою, скинула 9 кілограмів після пологів.