Валерія, Лепс, Маршал та інші: що говорили про Україну артисти, проти яких відкрили провадження

Прокуратура України завела кримінальну справу на 23 російських артистів, які незаконно в'їхали в Крим для участі в концерті з нагоди відкриття моста через Керченську протоку. Так, багато хто з них не раз дозволяли собі випади на адресу нашої країни.

Серед них – Григорій Лепс, Лариса Доліна, Олег Газманов, Олександр Маршал та інші діячі культури. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати найскандальніші висловлювання російських артистів про Україну.

Григорій Лепс про війну в Україні:

"Я громадянин своєї країни, я поважаю свого президента і все, що він робить, я вважаю правильним. Я йому довіряю, я його поважаю, я його ціную. Чи підтримую я те, що сталося в Криму – питання двояке. І так, і так можна повернути. Для Росії, напевно, дуже вигідно мати Крим. Якщо президент нашої країни так вирішив, значить так тому і бути ".

Валерія про незаконний референдум в Криму:

"Проти мене сфабрикували справу про "ворога народу". Виправдовуватися я не збираюся, я ніколи не виступала і не виступлю проти України. Те, що я підтримала референдум в Криму... Якщо вони вважають, що можуть забороняти думати по-іншому, – заради бога , тоді мені точно з ними не по дорозі".

Лариса Долина влаштувала у 2016 році в Одесі антиукраїнську пропаганду:

"Одеса належить Україні тільки "по карті, або атласу", – заявляла вона зі сцени.

Олег Газманов про "Євробачення" в Києві у 2017 році:

"Організатори конкурсу прогнулися під Україну, виконуючи її умови – нашим артистам забороняють в'їжджати в країну, де проводять конкурс. Я вважаю, це геноцид наших артистів. Я-то не збираюся їхати на "Євробачення", але сам факт того, що сотні наших артистів оголошені нев'їзними в Україні, це нонсенс ".

Олександр Маршал про Крим, Майдан та готовність воювати проти України на Донбасі:

"Я навіть не хочу знати, де знаходиться ця країна. Я їжджу тільки по Росії, а Крим як був наш, так і залишиться нашим".

"Думаю, якби не Майдан, Донбас і Крим залишилися б в складі України. Марші нациків, спалені заживо люди в одеському Будинку профспілок – вони ж нічого не соромляться вже. Хто буде відповідати за все це? Не ми буливорогами. І ось ті на – влили бензин у вогонь. Частина друзів з України перестали зі мною спілкуватися через всю цю ситуацію. Деяких мені просто довелося заблокувати у соцмережах. Я бачу, як людям промили голову".

"Я не знаю, як хто, але я з вами душею і серцем. І якщо потрібно буде, я візьму зброю і піду. Спасибі за те, що ви є і за те, що ви так тримаєтеся, я просто вами захоплююся".

Денис Майданів про окупацію Криму:

"В силу політичних перетворень і неграмотного політичного розбазарювання "исконно русских" земель, Крим багато років перебував в Україні. Те, що сталося – це величезна історична подія, і нам всім пощастило, що ми – його сучасники".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ внесло російського продюсера Максима Фадєєва в список осіб, які становлять загрозу для національній безпеці країни.