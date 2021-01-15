Українська реперка знову оскандалилась через пісню на вірш російського поета

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
5,8 т.
Українська реперка знову оскандалилась через пісню на вірш російського поета

Українська співачка Аліна Паш виконала пісню на відомий вірш російського поета Осипа Мандельштама "Серед лісів, сумних і занедбаних..."

Початок вірша дівчина прочитала українською мовою, а потім в оригіналі. Відповідний ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі реперки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що композиція увійшла до альбому на честь 130-річчя Мандельштама.

У кліпі показано, як Паш їде в поїзді з чоловіком і проводить ритуал зі свічкою. Режисерка ролика – Олена Крамдада.

Кадр із кліпу "Серед лісів, сумних і занедбаних..."

  • Нагадаємо, Аліна Паш – українська співачка, реперка.

  • У 2012 році проходила кастинг до гурту "Real O", пізніше працювала з колективом "Гарячий шоколад", на бек-вокалі "СКАЙ" і співачки Ірини Білик.

  • У 2013-му працювала з кавер-гуртом "Чилаут", потім з DJ Natalie Lorient і "Elton Clapto".

  • Першою авторською піснею, яку написали для співачки, стала "Колискова", кліп на яку зняв Володимир Твердохліб.

  • У 2015 році Паш взяла участь у музичному талант-шоу "X-фактор", де посіла третє місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Паш записала кавер на російській мові на пісню Богдана Титомира "Делай как я". Це викликало хвилю критики в мережі.

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