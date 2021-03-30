Українка зняла кліп із сатаною, кров'ю і сексом для американського репера: в чому суть скандалу

Американський репер Lil Nas X презентував новий кліп на пісню MONTERO, над створенням якого працювала українська кліпмейкерка Таня Муіньо. Однак користувачі обурені тим, що виконавець влаштував сексуальні танці перед сатаною, а також створив кросівки Satan Shoes ("Сатанинське взуття"), в яких використовували людську кров.

Про прем'єру зірка повідомив на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Взуття, в якому він з'явився в ролику, розробили дізанейри MSCHF з Брукліна, а прототипом стали Nike Air Max 97.

У кожній парі бульбашку повітря в підошві заповнили краплею крові, яку попередньо змішали з чорнилом, а до шнурка прикріпили бронзову підвіску у вигляді пентаграми. Також на кросівках написали "LUKE 10:18", що є уривком з Євангелія від Луки: "Я бачив сатану, що з неба спадав, немов блискавка".

Дизайнери MSCHF заявили, що всього буде випущено 666 пар по 1018 доларів за кожну. Продажі стартували 29 березня.

Компанія Nike відреагувала на те, що відбувається й оголосила, що до цієї моделі кросівок не має ніякого відношення і не підтримує їх. У відповідь на це репер Lil Nas X випустив відео, в якому попросив вибачення за "Satan Shoes".

Нагадаємо, Таня Муіньо є українською кліпмейкеркою, дизайнеркою, стилісткою, фотографинею і режисеркою. Вона працювала над створенням відеокліпів для таких знаменитостей, як Cardi B, Кеті Перрі, MONATIK, гурт "Время и Стекло", NK (Настя Каменських), Мішель Андраде, LAYAH, Скріптоніт, IOWA.

Таня Муіньо позувала з американським репером. instagram.com/tanumuino

Lil Nas X презентував новий кліп на пісню MONTERO. instagram.com/lilnasx

Lil Nas X створив кросівки Satan Shoes. MSCHF

Кросівки Satan Shoes стали причиною суперечок між користувачами. MSCHF

Як повідомляв OBOZREVATEL, MARUV випустила нову пісню і кліп із сексуальним підтекстом. Англомовна композиція називається Crush. Це ремікс пісні Crush 1998 року американської виконавиці Дженніфер Пейдж. У кліпі Maruv з'явилася в червоному напівпрозорому костюмі, а всі артисти балету були в чорних вбраннях.