Українка з компанії скандальних моделей показала оголене фото з Дубая

Українка Маріанна Федчук, яка заявила, що її не було на тій скандальній фотосесії на балконі, поділилася пікантним фото з Дубая.

Так, на свій сторінці в Instagram дівчина опублікувала кадр, на якому показала свій "максимум оголення" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Вона з'явилася у відкритому бікіні із зав'язками по боках і топі, а також в чорних велосипедках. Українка позувала перед дзеркалом в готельному номері, її обличчя на фотографії не видно.

"Мій максимум оголення в Дубаї. Законно, як вважаєте?", – запитала вона у своїх підписників.

Раніше Федчук сильно обурилася, що ЗМІ "вирішили зібрати по локації фото тих, хто був на той момент в ОАЕ". Маріанна зазначила, що вона "незаконно кордон не перетинала, щоб їй приписувати цей інцидент". Крім того, дівчина родом не з Ужгорода.

Також українка відповіла на коментарі хейтерів і подякувала тим, хто підтримав її в ситуації, що склалася, підкресливши, що дуже цінує це.

Маріанна Федчук позувала в купальнику. instagram.com/fmaryankaaa

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