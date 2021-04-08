Украинка, которая открестилась от голой фотосессии, показала обнаженный снимок из Дубая
Украинка Марианна Федчук, которая заявила, что ее не было на той скандальной фотосессии на балконе, поделилась пикантным фото из Дубая.
Так, на свой странице в Instagram девушка опубликовала кадр, на котором показала свой "максимум оголения" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в открытом бикини с завязками по боках и топе, а также в черных велосипедках. Украинка позировала перед зеркалом в гостиничном номере, ее лица на фотографии не видно.
"Мой максимум оголения в Дубае. Законно, как считаете?", – спросила она у своих подписчиков.
Ранее Федчук сильно возмутилась, что СМИ "решили собрать по локации фото тех, кто был на тот момент в ОАЭ". Марианна отметила, что она "незаконно границу не пересекала, чтобы ей приписывать этот инцидент". Кроме того, девушка родом не из Ужгорода.
Также украинка ответила на комментарии хейтеров и поблагодарила тех, кто поддержал ее в сложившейся ситуации, заявив, что очень ценит это.
Как сообщал OBOZREVATEL:
подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – получила сообщение на английском языке о том, что украинок депортируют из страны. Отправителя она решила скрыть, затерев имя.
Подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – заявила, что модели поехали группой на уикенд и вместе с ними были только фотограф и организатор вечеринки.
Ранее, в сети опубликовали личные фото из Instagram молодых девушек, которые позировали обнаженными на балконе отеля в Дубае. Так, 20-летних украинок Яну и Диану можно узнать по татуировкам.