Учасниця 'Холостяка' про правила проєкту: дають гроші, забирають телефони

Одна з учасниць популярного шоу "Холостяк 11" Юлія (Зайка) розповіла, що на проєкті дівчатам видають особисті гроші на продукти, а також позбавляють мобільних телефонів.

Юлія вирішила поділитися з шанувальниками життям за кадром реаліті і назвала декілька цікавих фактів. Відповідний пост вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Як стало відомо, учасницям дають певну суму на продукти – добові. Витрати, що перевищують цю суму, вони покривають самостійно.

Також на час зйомок у дівчат немає телефонів. Їм дозволено зателефонувати близьким з телефону редактора і тільки один раз в декілька днів.

Крім того, два рази на тиждень учасниць відвозять у супермаркет за покупками. Час на перебування в магазині обмежений, тому вони заздалегідь складають список або "швидко хапають, що попалося під руку".

Миють посуд, виносять сміття і прибирають у своїх кімнатах дівчата самостійно. На цокольному поверсі для них є пральна машина та сушарка, якими можна скористатися в будь-який час.

"Готуємо ми самостійно. Для зручності я купувала готову їжу в кулінарії, або те, що можна швидко приготувати. Кухня одна, а нас багато. Мій найкращий кулінарний "шедевр" – це зварена в мікрохвильовці заморожена куряча грудка. Навіть не питайте, як це сталося", – додала Юлія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ексучасниця одинадцятого сезону "Холостяка" Анастасія Распутіна (Адель Асанті), яка добровільно пішла в третьому випуску шоу, розповіла, що за контрактом їй не можна записувати розмовні stories.